Gabriel i Cornella marxen de Font Romeu amb una primera i bona base de punts FIS

L’esquiador andorrà, Bartumeu Gabriel, en una imatge d’arxiu (E. Lukšo)

Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella han disputat avui dimarts, 7 de febrer, el segon gegant FIS de Font Romeu (França), amb la intenció de seguir amb la progressió en la disciplina de gegant. Si ahir trobaven el ‘feeling’ després d’un temps sense competir en gegant, avui han demostrat una bona adaptació acostant-se als seus punts FIS, en el cas de Gabriel, i millorant els actuals, en el cas de Cornella.

Gabriel ha estat 6è amb 1.45.32, a 0.39 del vencedor, el francès Emile Baur, que s’ha imposat amb 1.44.93. A més, l’andorrà ha acabat a només 0.21 del podi. Gabriel ha marcat uns primers punts molt a prop dels seus actuals 34.22, amb 37.50, la qual cosa és una bona primera nota per a assolir un primer pas per a aconseguir rebaixar punts en aquest període de gegant i durant les pròximes carreres -la rebaixa es fa efectiva amb les dos puntuacions més baixes.

Cornella, per la seva part, avui ha estat 21è amb 1.46.34, a 1.41 del guanyador i amb una cursa que, segons indiquen les previsions, marcarà menys dels actuals 50.47 punts FIS, al voltant dels 47 punts, la qual cosa el posa en bona situació per a aconseguir en pròximes carreres una nova reducció per a completar la rebaixa de punts.

Fred Beauviel, entrenador: “Són curses amb una penalitat que no és molt baixa. Avui està al voltant dels 34, llavors el Bartu no fa punts però sí que es queda a prop de la puntuació que té ara, i això vol dir que ja té una primera nota per a la volta que farem ara i tots els gegants que farem ara. Això vol dir que ja estem preparats per a puntuar un altre cop. I el Xavi ha baixat els seus punts, estava amb més de 50 i avui ha començat per a ell el seu comptador. Un dia positiu”.