Gabriel, 7è al primer eslàlom FIS de Levi

L’esquiador andorrà, Àxel Esteve (FAE)

Avui dimarts, 20 de novembre, s’ha disputat a Levi (Finlàndia) el primer eslàlom FIS amb l’equip nacional de tècnica al complet. Àxel Esteve, Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella han competit amb diferent sort per a cadascú. Avui la jornada ha estat especialment freda amb temperatures de -24 ºC.

Bartumeu Gabriel ha estat finalment 7è en una cursa en què ja a la primera mànega, amb el dorsal 32, se situava 16è. A la segona mànega ha remuntat 9 posicions per a acabar finalment 7è amb +2.45 respecte al vencedor, el finlandès Jesper Pohjolainen (1.45.21). “Dues mànegues bastant sòlides, al cent per cent i al cent deu per cent, atacant”, ha explicat Fred Beauviel, responsable tècnic de l’equip.

Xavier Cornella ha estat 17è també recuperant posicions a la segona mànega. A la primera havia estat 24è, però a la segona ha millorat per a situar-se finalment 17è amb +4.26.

Àxel Esteve i Àlex Rius no han pogut completar la segona mànega. Esteve havia estat el 5è temps a la primera mànega a només 0.77 del millor registre. A la segona, ha sortit a donar-ho tot i “el risc forma part d’aquesta disciplina”, segons ha explicat Beauviel, que ha valorat l’actitud d’Esteve. Rius, per la seva part, era 28è a la primera mànega, i a la segona tampoc no ha arribat baix.





Demà, segon eslàlom i última cursa

Després de tres dies de competició, arriba demà dimarts la quarta i última jornada, la segona amb la disciplina d’eslàlom. Novament seran a la sortida els quatre esquiadors andorrans.