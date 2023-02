Gabriel 15è i Cornella 27è al gegant FIS de Les Menuires

L’esquiador Xavier Cornella (E. Lukso)

Avui dilluns, 20 de febrer, s’ha disputat el gegant FIS de Les Menuires (França), amb Bartumeu Gabriel 15è i Xavier Cornella 27è. Aquesta cita arribava després que el temps no deixés fer els dos gegants de fa uns dies a Hochfitch (Àustria).

Jornada per a continuar construint per a Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, que han tingut dues mànegues ben diferents. Si bé a la primera mànega Gabriel feia una bona baixada que el deixava 11è en el parcial, Cornella marcava el 32è lloc. Per contra, a la segona mànega era Gabriel qui no acabava de trobar el punt i marcava el 22è parcial, mentre que Cornella millorava per a ser 28è.

Finalment, el crono total de Bartumeu Gabriel, amb 2.19,57, el deixava 15è amb +2.38, mentre que Xavi Cornella, amb 2.22.68, se situava al final de la cursa en la 27ª posició a 5.49.

Demà dimarts, els dos corredors disputaran un eslàlom FIS a la mateixa estació.

Fred Beauviel, entrenador: “No aconseguim fer dues mànegues correctes. El Bartu ha fet una bona primera i el Xavi no, però fa millor la segona, i el Bartu no fa bona la segona. Encara ens falten quilòmetres, més dies de gegant, fins que sortirà, perquè hi ha coses bones, estem entrenant amb un bon esquí. No acaba de sortir a les curses, però ja vindrà”.