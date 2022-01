Futura Space, el món virtual dels esdeveniments

La realitat virtual ja fa temps que corre per les nostres vides. De fet, en moltes ocasions, els videojocs ja insereixen aquesta classe de realitat alternativa on es crea un món fictici on les persones poden fer allò que vulguin amb els seus avatars -la identitat que creen en el món-. Tot i això, d’ençà que la pandèmia va arribar a les nostres vides aquesta tecnologia ha arribat a un altre nivell on ja no només s’utilitza en àmbit recreatiu sinó que s’ha traslladat al món laboral. Un exemple d’aquesta classe d’innovació és Futura Space, una productora que ha creat una plataforma virtual des d’on els seus clients poden crear el seu propi món.

“Aquest projecte ha estat el nostre viatge evolutiu en la coneixença de la tecnologia que ens envolta”, explica Adrian Ruiz, cofundador de la companyia. Juntament amb la seva sòcia i cofundadora Patricia M. Val van aconseguir el 2016 crear una companyia dedicada a trobar solucions de realitat virtual i vídeo 360 graus per a les empreses: “Abans de la pandèmia havíem treballat amb grans marques creant els seus esdeveniments virtuals”, afegeix Ruiz.

Però com a tot arreu, la pandèmia també va fer que Futura Space es reinventés i intentés construir una cosa totalment nova. Gràcies a la col·laboració de Barcelona Activa, aquesta companyia ha creat una plataforma virtual on ja no només ofereixen solucions sinó que poden construir espais virtuals personalitzats per a les empreses: “Vam començar fent estands virtuals per a fires, sobretot centrant-nos en el sector cultural”, descriu Val. Seguint aquesta línia, l’empresa es diversifica i comença a treballar no només a petita escala sinó en la creació de realitats virtuals completament personalitzades per a aquelles empreses que necessiten un espai on reunir-se o fer esdeveniments: “Ara creem mons virtuals per a l’àmbit corporatiu i de recursos humans de les empreses”, diu Ruiz.

Durant aquest darrer any, Futura Space ha creat gairebé una vintena d’esdeveniments per a diferents empreses, però la seva base de dades d’usuaris ja ronda els 50.000. En aquest sentit, la cofundadora de la companyia explica que “la seva màxima prioritat no és la quantitat d’usuaris sinó la recurrència d’aquests”. És per això, que l’empresa té un model de finançament de pagament per llicència, és a dir, quan s’utilitza la plataforma o es crea l’esdeveniment. Amb aquest model la companyia ja atrau l’atenció d’algunes empreses, però també centres educatius: “Hi ha universitats que ens van contactar per fer un esdeveniment virtual i ara ens demanen que els creem un espai obert les 24 hores”, explica la cofundadora de la companyia.

Un món virtual dins l’empresa

“El funcionament de la plataforma de Futura Space dins les empreses es fa servir bàsicament en el sector de recursos humans”, descriu Ruiz. Així doncs, una companyia contacta la startup perquè creï un espai virtual, “un món” com l’anomena el cofundador, on els treballadors es poden crear un perfil i tenen diferents activitats per fer i descobrir: “Hi ha visites guiades de les sales, xats privats o públics o fins i tot activitats gamificades per als participats”, destaca Ruiz. A més a més, gràcies a aquests mons, les companyies poden fer un seguiment més exhaustiu dels seus treballadors i de les seves interaccions: “Acaba sent una ajuda pels recursos humans de les empreses”, afegeix Val.

Un dels grans avantatges de Futura Space és la personalització d’aquests mons, és a dir, cada empresa té la potestat de crear la seva pròpia marca dins del món i identificar-la o construir-la com vulgui: “És important que les marques puguin plasmar els seus valors als mons que creem”, recorda Ruiz. A part, l’empresa ja està treballant en novetats per a millorar aquesta personalització i aconseguir un major control dels esdeveniments virtuals per a les empreses que els demanen: “Estem creant eines perquè tothom que vulgui pugui dissenyar el seu món virtual amb els seus paràmetres”, explica Val. “L’objectiu és fer un WordPress, però de realitat virtual“, afegeix Ruiz.

Un sector en constant creixement

La realitat virtual no és una novetat, però la pandèmia ha servit d’incentiu. Els fundadors de Futura Space expliquen com la col·laboració amb altres empreses del sector és essencial en el mercat espanyol: “Quan arriba una empresa gran, tota la comunitat col·labora per aconseguir arribar al projecte que se’ns demana” especifica Val. “Tota la comunitat treballa plegada, al cap i a la fi tots ens trobem en el mateix grup de Whatsapp”, somriu Ruiz.

D’una idea innovadora i una reinvenció per la pandèmia, Futura Space ha aconseguit crear un negoci sòlid que no deixa a cap empresa indiferent en l’àmbit de la realitat virtual. Amb una dotzena de treballadors, la companyia pretén dominar el mercat espanyol i continuar invertint en nous projectes d’innovació, ja que tal com recordava Ruiz al principi: “Aquest és el nostre viatge tecnològic”.

Per Júlia Catarineu Pla