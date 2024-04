Furta una furgoneta d’una benzinera i és detingut després d’una persecució a gran velocitat

Un home emmanillat (iStock)

Aquesta setmana, un home, de 28 anys, ha estat detingut com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, contra el patrimoni i contra la funció pública després d’haver furtat una furgoneta d’una benzinera d’Andorra la Vella la matinada de dilluns mentre el xofer d’aquesta pagava el ple del carburant.

L’home es va endur el vehicle en direcció a Sant Julià de Lòria. La Policia el va localitzar minuts després a Auvinyà, però el conductor va fer cas omís als senyals dels agents, va accelerar per tal de fugir i es va iniciar una persecució a gran velocitat per la carretera de la Rabassa i la de la Peguera fins al camí dels cortals de Llumeneres, on es va acabar aturant en una pista de terra molt estreta en un punt on ja no podia continuar. L’home va donar positiu en la prova de drogues al volant.





Detingut per possessió de diferents substàncies estupefaents

En un altre ordre de delictes, aquest dimecres al matí en un aparcament d’Arinsal, a la parròquia de la Massana, un jove de 19 anys va ser detingut en trobar-se en possessió de diverses substàncies estupefaets. Entre la droga intervinguda hi havia 5 pastilles d’èxtasi, 2,8 grams de cocaïna, 4,3 de ketamina i algunes porcions d’LSD.