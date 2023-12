Furoshiki, la forma sostenible d’embolicar regals

Un regal embolicat amb la tècnica Furoshiki (Getty images)

El Furoshiki és una antiga tradició japonesa que ha estat revitalitzada avui en dia com una forma creativa, sostenible i elegant d’embolicar regals. Aquesta tècnica utilitza teles quadrades per a crear embolcalls decoratius i pràctics, reemplaçant així el paper de regal tradicional. Expliquem en què consisteix exactament.

Què és el Furoshiki?

La paraula “Furoshiki” prové del japonès “furo” (per al bany) i “shiki” (embolcall), ja que inicialment aquestes teles es feien servir per a embolicar les peces de roba que la gent portava al bany públic. Amb el temps, la pràctica es va expandir i es va adaptar per a embolicar altres objectes, com ara regals.

El Furoshiki té les seves arrels a l’era Nara (710-794 dC), quan es va desenvolupar com a tècnica per a transportar objectes i roba de manera eficient. Amb el temps, va evolucionar fins a convertir-se en una forma d’art i expressió personal, que es practica avui en dia amb entusiasme i creativitat.

Embolicar amb Furoshiki pot semblar complicat al principi, però en realitat, és una tècnica senzilla. Inicialment, es necessita una tela quadrada, i des d’aquí, les possibilitats són pràcticament infinites. Algunes tècniques bàsiques inclouen el “Bàsic Wrap” (embolicat bàsic), el “Bottle Wrap” (embolicat de botelles) i el “Two Bottles Wrap” (embolicat de dues ampolles).

El Furoshiki ofereix una plataforma per a la creativitat, permetent als embolicadors experimentar amb diferents colors, patrons i tècniques. Algunes idees creatives inclouen utilitzar Furoshiki com a coixinet per a la teva llibreta, convertir-lo en una bossa per a la compra o, fins i tot, com a bufanda o llaç decoratiu.





Variacions modernes i sostenibilitat

En un món cada cop més conscient del medi ambient, el Furoshiki ha guanyat popularitat per la seva contribució a la sostenibilitat. Reutilitzar teles en lloc de paper de regal d’un sol ús redueix els residus i és una opció ecològica. A més, moltes persones exploren variacions modernes de la tècnica, usant teles estampades i combinant múltiples peces per a crear embolcalls únics.

El Furoshiki, per tant, no només és una tècnica pràctica per a embolicar regals, sinó també una forma d’art i expressió personal. Amb les seves arrels profundes a la història japonesa, aquesta tècnica ha transcendit fronteres i s’ha convertit en una forma innovadora de presentar regals. A més, la seva contribució a la sostenibilitat fa que sigui una opció atractiva per a aquells que busquen maneres més ecològiques de celebrar i regalar. El Furoshiki, amb la seva simplicitat i elegància, demostra que el millor embolcall no sempre ve en una capa de paper brillant.