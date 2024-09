“Fucked”, campanya d’Stop Violències

Manifestació a favor de l’avortament (arxiu)

Stop Violències s’alia amb l’associació veneçolana 100% Estrógeno per a engegar la campanya ‘Fucked’ que s’allargarà a les xarxes socials fins al 2 d’octubre amb un pòdcast. L’acció es fa amb motiu del Dia internacional per a la despenalització de l’avortament, que se celebrarà aquest proper dissabte, dia 28 de setembre.

Aquests col·lectius denuncien que són dos països -Andorra i Veneçuela- on no hi ha dades sobre l’avortament i volen lluitar juntes pels drets de les dones. Aquests dies es faran una sèrie de publicacions que s’explicaran àmpliament el 2 d’octubre en l’emissió que faran a YouTube.