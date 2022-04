Fredorada d’abril rècord, per Francesc Mauri

Entre l’1 d’abril i el dia 4 Catalunya, l’Aragó, Andorra i la Catalunya del Nord han viscut una invasió freda amb molt pocs precedents en un mes d’abril. Aquest és un resum de les dades i nota de premsa de Meteocat.

Comencem a cotes altes. Totes les estacions d’alta muntanya de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), situades entre 2.000 i 2.500 m i amb sèries de fins a 24 anys de dades, han registrat la temperatura més baixa en un mes d’abril. Per exemple, a Espot – 2.519 m, Pallars Sobirà – es van mesurar -15,8 °C el diumenge 3, superant els -15,1 °C del 9 d’abril de 2005. A més a més, feia 4 anys que aquesta estació no assolia una temperatura tan baixa, des del 10 de febrer de 2018, fet que demostra tant l’excepcionalitat d’aquest fred tardà com l’absència d’episodis extremadament freds a muntanya aquests últims hiverns. Al Montseny, l’estació de Tagamanent (1.030 m) també feia 4 anys que no registrava una temperatura tan baixa com els -4,5 °C del dissabte 2.

La fredorada més important de les últimes dècades a Catalunya en un mes d’abril ha fet que entre el divendres 1 i el dilluns 4 d’abril un total de 124 de les 153 estacions de les quals tenen més 10 anys de dades hagin registrat la temperatura més baixa de la seva sèrie d’abril. Divendres 1 d’abril es van produir exclusivament a l’alta muntanya pirinenca – 18 de 153 estacions -, dissabte 2 d’abril en altres sectors de la meitat nord – 40 de 153 -, diumenge 3 d’abril de manera generalitzada a l’interior – 82 de 153 -, sobretot a Ponent amb molts valors de -3 a -5 °C, i dilluns 4 d’abril més localitzadament al Pirineu, Prepirineu i àrea metropolitana de Barcelona – 21 de 153 -.

Tenint en compte aquests rècords de sèries que tenen majoritàriament entre 10 i 30 anys de dades, al conjunt de Catalunya hauríem tingut la fredorada més important almenys dels últims 30 anys, tot i que el 4 d’abril de 1996 va fer tant o més fred en alguns sectors de l’interior. Anteriorment, el 20 i 21 d’abril de 1991 es van mesurar valors de temperatura mínima semblants o fins i tot més baixos a Ponent, de manera que podria ser el precedent més semblant al d’enguany. Ara bé, en alguns casos cal anar més enrere per trobar valors més baixos:

A l’Observatori Fabra de Barcelona, situat a la serra de Collserola, el dissabte 2 d’abril es van mesurar 0,5 °C de mínima i cal retrocedir 49 anys per trobar-ne una de més baixa – 0,0 °C el 9 d’abril de 1973, rècord de la sèrie de 109 anys -.

A Lleida – Torre Ribera (Segrià), el diumenge 3 d’abril es va mesurar una mínima de -2,1 °C, la més baixa des dels -3,5 °C del 14 d’abril de 1986, fa 36 anys.

A Rocallaura (Urgell), el diumenge 3 d’abril es van mesurar -4 °C, valor més baix en els seus 39 anys de dades, superant clarament els -2 °C del 13 d’abril de 1986 i del 21 d’abril de 1991.

A Falset, amb dades des de 1954, els -4,2 °C mai s’havien enregistrat en un mes d’abril.

Les precipitacions de neu en algunes zones, algunes tempestes amb neu granulada o calamarsa i les fortes ventades en començar l’episodi van conferir a les 4 jornades un marc de cru hivern en començar el mes d’abril.

Per Francesc Mauri | TV3 | @MeteoMauri