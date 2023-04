Frec a frec a Encamp però Demòcrates aconsegueix la victòria

Escrutat: 100.00 % Vots vàlids: 2.457 Electors convocats: 4.341 Vots blancs: 238 Participació: 64,52% Vots nuls: 106

PS+AGRUPAMENT ENCAMPADÀ 1.153 46,93% UNITS PER AL PROGRÉS + DEMÒCRATES + INDEPENDENTS 1.304 53,07%

Circumscripció nacional

Liberals d’Andorra 872 4,63% CONCÒRDIA 4.045 21,46% DEMÒCRATES + CIUTADANS COMPROMESOS + ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + UN 6.140 32,58% ACCIÓ 789 4,19% ANDORRA ENDAVANT 3.021 16,03% PARTIT SOCIALDEMÒCRATA PROGRESSISTES SDP + 3.980 21,12%

Amb gran satisfacció entrava el candidat de Demòcrates per la territorial d’Encamp, Jordi Torres -junt amb Maria Martisella- a la seu de la formació taronja on s’anaven aplegant tots els membres de les diferents llistes (nacionals i parroquials). Malgrat que no hi ha hagut una gran diferència a Encamp, sí que es mostrava content per haver-se imposat a la candidatura socialdemòcrata i, sobretot, per la majoria absoluta assolida per Demòcrates al conjunt del país.