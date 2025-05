Frank Porté guanya experiència en un desafiador Gran Premi de Mònaco

Frank Porté pilotant el seu Porsche. Foto: Cedida

El pilot andorrà, Frank Porté, va viure un cap de setmana inoblidable al mític circuit urbà de Mònaco, on va disputar la seva segona cursa de la temporada a la Porsche Mobil 1 Supercup, el campionat monomarca que acompanya la Fórmula 1. Porté va arribar amb molta il·lusió i respecte al traçat monegasc, un dels més tècnics i exigents del calendari mundial: “El dijous va ser clau per a anar amb calma, sense arriscar. És molt fàcil cometre errors aquí i un accident d’hora et pot deixar fora de tot el cap de setmana”, va comentar.

Durant els entrenaments lliures es va centrar a construir confiança i ritme. Ja a la classificació, quan semblava encaminat cap a un bon resultat, un lleu toc amb el mur va acabar amb el cotxe danyat: “Vaig tocar el mur interior per mil·límetres i vaig acabar contra les proteccions. Mònaco no perdona.”

Tot i el cop, el cotxe va poder ser reparat a temps per a la cursa de diumenge. La prova, però, va estar marcada per un accident múltiple al revolt 1 que va deixar fora set cotxes i va obligar a una llarga neutralització amb bandera vermella. “Vaig guanyar posicions, sí, però va ser per l’accident. No m’agrada atribuir-me el mèrit per això”, va explicar Porté, que va finalitzar en dissetena posició després de només quatre voltes efectives de cursa.

“Va ser una llàstima perquè em sentia amb bon ritme i crec que, amb més voltes, podria haver avançat unes quantes posicions. Però així són les curses, i també d’això se n’aprèn.”

El balanç, tot i les dificultats, va ser positiu: “Me’n porto experiències valuoses. Aquest any, a la Supercup, hi soc per a aprendre i créixer, i córrer a Mònaco és una cosa que no oblidaré mai. Tan de bo hi pugui tornar l’any vinent.”

La pròxima cita per a Frank Porté serà als Països Baixos, on competirà a la Porsche Carrera Cup Benelux, al circuit de Zandvoort.





CALENDARI DE COMPETICIÓ 2025

🏁 Porsche Mobil 1 Supercup

Maig – Imola (Itàlia)

Maig – Gran Premi de Mònaco (Montecarlo)

Juny – Red Bull Ring – Spielberg (Àustria)

Juliol – Spa-Francorchamps (Bèlgica)

Agost – Hungaroring – Budapest (Hongria)





🏆 Porsche Benelux Cup

Maig – Spa-Francorchamps (Bèlgica)

Juny – Jack’s Racing Day – TT Circuit Assen (Països Baixos)

Juny – DTM Zandvoort (Països Baixos)

Juliol – GT Open – Hungaroring (Hongria)

Juliol – Truck GP – Circuit de Zolder (Bèlgica)

Agost – Trophy of the Dunes – Zandvoort (Països Baixos)