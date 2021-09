Francesc Viaplana, investit nou alcalde de la Seu d’Urgell

Francesc Viaplana (ERC) ha estat investit nou alcalde de la Seu d’Urgell, en un ple extraordinari celebrat aquest migdia a la sala de plens de l’Ajuntament urgellenc, càrrec que ostentarà fins a finals de l’actual legislatura.

Viaplana, que ha estat escollit per majoria absoluta dels membres que conformen el ple municipal, ha comptat amb els 9 vots d’ERC i Junts. El grup municipal de Compromís x la Seu ha votat pel seu cap de llista (6 vots) i la regidora de la CUP ha donat el seu vot pel seu grup municipal (1 vot).

Amb la celebració d’aquest ple extraordinari, Jordi Fàbrega, fins avui alcalde de la Seu d’Urgell, ha traspassat la vara d’alcalde a Francesc Viaplana, fins ara vicealcalde, portant a terme així l’acord assolit el mes de juny de 2019, just després de les eleccions municipals entre Junts i ERC. Així, Jordi Fàbrega ha ocupat l’alcaldia els primers 27 mesos, mentre que Francesc Viaplana, des d’avui alcalde de la Seu d’Urgell, ho farà els pròxims 21 mesos que resten de legislatura. A partir d’ara el càrrec de vicealcalde l’ostentarà Jordi Fàbrega.

El ple ha comptat amb la presència de la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els exalcaldes de la Seu d’Urgell Albert Batalla, Jordi Ausàs i Amadeu Gallart, entre d’altres càrrecs polítics com diputats al Parlament de Catalunya, senador i exregidors del Consistori urgellenc, així com familiars tant de l’alcalde entrant com del sortint.

En el seu discurs ja com alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, s’ha dirigit al fins ara alcalde Jordi Fàbrega: “En primer lloc vull agrair a l’alcalde sortint, el Jordi Fàbrega, l’entesa i tracte d’aquesta primera meitat de legislatura. Quan vam forjar l’acord de govern, vam crear la Vicealcaldia, una nova figura que ens servia per tractar-nos d’igual a igual, així hem funcionat fins ara i així continuarem funcionant”, ha ressaltat el ja nou alcalde urgellenc.

Viaplana, en un emotiu discurs com alcalde de la Seu ha remarcat que “avui assumeixo l’alcaldia de la Seu d’Urgell, per mi l’honor polític més gran que hi pot haver. Estimo la Seu, i ho dic en el sentit més ampli d’aquesta expressió. La Seu és la meva ciutat, on he nascut i he crescut, m’agrada la nostra gent, els nostres carrers, les nostres places, els nostres monuments i el nostre entorn, crec sincerament que vivim en un indret privilegiat. Tot i això, soc plenament conscient dels reptes que tenim per davant. Fins ara hem dedicat tots els nostres esforços i recursos a la ciutat, però encara ens queda molt per fer”.



Per la seva part, Jordi Fàbrega ha ressaltat en el seu discurs de renúncia de l’alcaldia que “els pactes estan per complir-los, amb lleialtat i confiança, és la base de fer el camí plegats. I és només plegats, només junts, com aconseguirem els objectius, com avançarem com a societat, com a ciutat i com a país”.

Fàbrega ha fet un balanç d’aquests 27 mesos com alcalde de la Seu d’Urgell on ha destacat que “a ningú se li escapa que han estat 2 anys i escaig molts complexos, amb una pandèmia que ens ho ha capgirat tot, i que ha situat com a eix de totes les nostres decisions i de tot el nostre govern, la salut dels nostres veïns i veïnes, intentant minimitzar els danys sanitaris, però també els socials, econòmics i emocionals. Prendre decisions sempre és difícil, però sobretot quan tenim moltes preguntes i cap resposta, com va ser el cas a l’inici d’una pandèmia que va obligar a confinar a tota la població a casa i donar-ho tot en l’àmbit sanitari i social”.

A partir d’ara i fins a acabar l’actual legislatura, Jordi Fàbrega, a més a més d’ostentar el carrer de vicealcalde, també ho farà de les regidories de Projectes estratègics, Castellciutat, Hisenda i Intervenció i Seguretat Ciutadana.

Trajectòria política de Francesc Viaplana



Francesc Viaplana i Manresa és un enginyer tècnic forestal, polític català com a diputat al Parlament de Catalunya, regidor a la Seu d’Urgell, vicealcalde de la ciutat i des d’avui alcalde.

Va néixer a la Seu d’Urgell el 17 de desembre de 1981, ciutat on va créixer.

Va estudiar Enginyeria Tècnica Forestal a Lleida. Un cop va acabar la carrera va fer un breu pas per l’administració, i s’incorporà com a soci d’una empresa forestal, tant realitzant projectes com executant treballs forestals. Va patir des de l’empresa privada els anys més durs de la crisis econòmica. Ha estat a l’atur i més tard tingué una feina temporal a l’administració com a enginyer tècnic forestal.

És regidor a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell des del maig del 2015. En la passada legislatura va ser vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (fins el març de 2017) i regidor a l’oposició a l’Ajuntament. Diputat al Parlament de Catalunya en la XII legislatura.

Militant d’ERC des del 2000, ha estat president de la secció local i president de la federació regional de l’Alt Pirineu i Aran, des de l’any 2012 al 2019.

A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017, en que fou número quatre per Lleida, fou escollit diputat amb la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya, representant l’Alt Pirineu i l’Aran. El 2021 no es va tornar a presentar a les eleccions al Parlament per dedicar-se en exclusiva a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.