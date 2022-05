Francesc Viaplana és escollit candidat d’ERC a l’alcaldia de la Seu d’Urgell

La secció local d’ERC la Seu d’Urgell ha escollit aquest dissabte Francesc Viaplana com a cap de llista a les eleccions municipals de l’any que ve. En sessió assembleària extraordinària, la militància de la secció local ha decidit que encapçali la candidatura republicana i opti a l’alcaldia urgellenca.

Francesc Viaplana i Manresa, de 40 anys, és nascut a la Seu d’Urgell i és enginyer tècnic forestal. És l’alcalde de la ciutat des del passat mes de setembre, tot i que té experiència com a regidor de l’Ajuntament urgellenc des del 2015. D’altra banda, el polític republicà va ser diputat al Parlament de Catalunya i president regional d’ERC Alt Pirineu i Aran. També va presidir la secció local d’ERC la Seu d’Urgell entre els anys 2008 i 2012.

Francesc Viaplana ha manifestat que assumeix amb “molta il·lusió” la confiança rebuda per la militància de la secció local de la Seu per encapçalar la llista de les pròximes eleccions municipals. “L’alcaldia m’ha permès conèixer més a fons els reptes que té la ciutat, com afrontar-los millor i com poder ser més resolutius de cara a la ciutadania”, ha assenyalat. I ha afegit: “Continuaré arremangant-me per fer una Seu millor”.

ERC la Seu compta actualment amb quatre regidors al consistori urgellenc: Francesc Viaplana, Marian Lamolla, Carlos Guàrdia i Núria Tomàs. L’assemblea local s’ha dut a terme de forma prèvia a la xerrada “Violència invisible”, a càrrec de la secretària d’Igualtats, Mireia Mata Solsona, i la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda Lorenzo.