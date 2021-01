França tanca diversos passos fronterers del Pirineu tot adduint “alerta antiterrorista”

França tancarà completament a partir d’aquest dilluns vinent, dia 11, diversos passos fronterers amb Catalunya. El govern francès ha justificat aquesta dràstica mesura per “alerta antiterrorista“.

Segons ha informat Ràdio Arrels, pel que fa a Catalunya Nord, entre els camins pels quals no es podrà transitar les properes setmanes hi ha els camins d’Age i de la Vinyola, que connecten Puigcerdà amb els municipis veïns de Palau de Cerdanya i d’Enveig, a l’Alta Cerdanya. Es tracta de vials secundaris força utilitzats pels veïns -en condicions normals de mobilitat- per anar a peu o en bicicleta o bé com a alternativa al pas fronterer principal de la Guingueta d’Ix.

Pel que fa a la resta de Catalunya Nord, també formen part d’aquesta llista els camins del coll de Banyuls (entre el Rosselló i l’Alt Empordà) i els colls de Costoja i la Manrella, que connecten el Vallespir i l’Alt Empordà. L’anunci arriba després que el novembre passat el president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, va presentar diverses mesures emmarcades en la lluita contra el terrorisme i també contra la immigració clandestina.

En la mateixa línia, aquest dimecres ja es va anunciar el bloqueig del pas d’Eth Portilhon. Els tancaments s’aplicarà a partir de les 11 del matí de dilluns vinent. En resten exempts els cossos policials, els serveis d’emergències, el personal sanitari i els vehicles de manteniment viari. Aquestes noves barreres se sumen al fet que actualment també estan tancats al trànsit general -en aquest cas, per la prevenció de la COVID-19- els principals passos fronterers del Pirineu inclosos a l’Espai Schengen de lliure circulació, com ara els de Puigcerdà, Portbou, la Jonquera, Molló i Les.