França desaconsella els viatges a Catalunya pels brots de la Covid-19

El primer ministre francès, Jean Castex, ha afirmat que la situació sanitària a Catalunya està degradada. També ha reconegut que hi ha hagut converses entre París i Madrid per garantir que els fluxos de desplaçament siguin el més limitats possible.

Tot i que de moment no ha estat així, el cap de setmana passat Castex ja va insinuar un possible tancament de fronteres, si l’evolució de la pandèmia a Espanya empitjorava.