França celebra que Andorra hagi decidit ajornar l’obertura de pistes

L’ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet , celebra que Andorra s’hagi alineat amb Europa i no hagi obert les estacions d’esquí. És conscient de l’afectació que això té per a l’economia andorrana. Ha recordat que París havia previst accions per evitar que els francesos anessin a esquiar a l’estranger. Atribueix a la manca d’informació la baixa afluència de visitants al Pas de la Casa aquest cap de setmana.