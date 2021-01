França anuncia el tancament de les fronteres alienes a la Unió Europea a partir de diumenge

El primer minsitre francés, Jean Castex, ha anunciat el tancament de les fronteres alienes a la Unió Europea a partir de diumenge, excepte per raons de força major.

Ha indicat que caldrà una PCR negativa de tota la comunitat europea per entrar al país i només quedaran exempts els treballadors fronterers.

Caldrà veure com aquestes noves restriccions afecten Andorra, tant pel que fa a l’accés a França com a la possibilitat que els francesos vinguin al Principat, tenint en compte que en les darreres decisions s’ha considerat Andorra com un país de la Unió Europea.

Castex ha descartat, per el moment, un nou confinament, a l’espera de com evolucionin les dades sanitàries.