Fotos, bestiar, flors i petjada de carboni són les propostes d’Andorra Sostenible per al juliol

La primera proposta és el taller “Connecta’t amb la biodiversitat”, serà el dimarts 5 de juliol a les 17:30h. El lloc, el Portal de la Vall, a Andorra la Vella. És el clàssic taller d’Andorra Sostenible on s’han de trobar les parelles de diferents éssers vius i descobrir diferents curiositats sobre ells. En aquest cas s’hauran de trobar parelles d’éssers vius emblemàtics del parc del Madriu i d’Andorra amb especial atenció en la flora del país. La seva durada està prevista entre una hora i una hora i mitja.

La següent activitat és una sortida guiada al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, a la parròquia de la Massana fent el seu circuït interpretatiu. Aquesta proposta es farà el dimecres 6 de juliol a les 18:00h. Consisteix en una sortida guiada pel circuit interpretatiu del Compedrosa per a descobrir diferents aspectes sobre la flora i fauna d’Andorra i com pot variar en funció de l’orientació i l’altitud. També es podrà apreciar el gran valorar ecològic i patrimonial d’aquests espais protegits. (Trobada i sortida a l’aparcament del parc).

La tercera iniciativa que es planteja és la sortida guiada “Ramaderia d’Andorra”, prevista per al dimecres 13 de juliol, a les 18:00h. Sortida guiada des del Coll de la Botella fins a les Bordes de Setúria on es podrà conèixer in situ com viu el bestiar a Andorra dins del model de ramaderia extensiva, la feina que fan els ramaders i alguns aspectes sobre la flora i les pastures d’Alta Muntanya.

També s’ha previst un taller de fotografia nocturna, de cara al divendres 22 de juliol a les 21:00h. S’aprendrà, de la mà del fotògraf Esteve Argelich, les tècniques de fotografia nocturna (traces d’estrelles, Via Làctia, …), que amb paciència i dedicació, poden donar resultats espectaculars. Cal tenir coneixements bàsics en fotografia (velocitat, diafragma, iso). El programa pot variar en funció de les condicions meteorològiques. Vall de Sorteny, Ordino (zona “Estripagecs”).

La darrera activitat és un taller per a calcular la “petjada de carboni” que podem emetre. Tindrà lloc el dimecres 27 de juliol, a les 18:00h, al Centre cultural La Llacuna (Andorra la Vella). Serà un taller sobre la petjada de carboni que cada persona pot produir durant les vacances. Primer es realitzarà una breu exposició de diferents consells que ajudaran a reduir les emissions i, a continuació, amb la calculadora d’emissions es determinarà la petjada de carboni que cada participant emetrà durant les vacances.

Per a inscriure’s a les activitats: