Fotògrafs, artistes, escriptores i professors acosten la riquesa cultural de la Ruta de la seda

El Comú d’Ordino organitza en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Andorrans una nova edició del cicle Geografies, que del 5 al 15 de maig a L’Era d’Ordino, donarà a conèixer i aprofundirà sobre La Ruta de la Seda. La principal ruta d’intercanvi comercial entre Orient i Occident és una font cultural inesgotable de tots els pobles de l’Àsia. Eva Choy, cònsol menor i consellera de Cultura, i Marc Pons, director de l’IEA, han destacat la represa d’aquest cicle, que no es va poder fer el 2020, i tornarà a donar aire i coneixement al seu públic com alternativa al viatge.

El coordinador i curador de continguts Albert Padrol ha fet un breu resum de les ponències, i ha compartit la seva mirada a aquest vast territori cultural a través d’exposicions, tallers, projecció de documentals i diverses conferències. Durant deu dies a la sala cèntrica del poble d’Ordino, es podran veure l’exposició de catifes, Catifes de la Ruta de la Seda, amb la col·laboració d’un col·leccionista privat iranià a Andorra, i la mostra de fotografia Pèrsia, de l’artista Lluís Vilaró. La conferència inaugural anirà a càrrec d’un convidat habitual del cicle, Eugeni Bregolat. Amb el títol La Ruta de la Seda, economia i geopolítica, el dimecres 5 d’abril el diplomàtic i ex ambaixador d’Espanya a la Xina, es remunta a l’antiga ruta amb Europa creada al S. II a.C. per explicar com actualment es troba al servei del desenvolupament econòmic i geopolític de la nova Xina.

La presentació telemàtica del cicle ha comptat amb Patrícia Almarcegui, escriptora i professora de Literatura comparada, que participarà al cicle, el dissabte 8 de maig amb la conferència: Viatge en femení a l’Àsia Central. El que quedava per explicar. Almacegui focalitza l’experiència i el testimoni de quatre dones viatgeres a l’Àsia Central per reconstruir la part de la història que manca si no tenim en compte els relats i les vivències de les dones presents en aquest territori, sense visibilitat. L’altre convidat ha estat Andoni Canela, periodista i documentalista especialitzat en natura i medi ambient, que ens ha anticipat la seva experiència al Tibet remot a 4.400 m d’altura. El rebrem a Ordino el 12 de maig, i compartirà les seves imatges a la conferència Tibet: entre pastors de iacs i lleopards de les neus.

Agustí Pàniker, també incondicional de Geografies, ens parlarà de la difusió del budisme mitjançant aquest intercanvi comercial; el periodista Xavier Moret ens revelarà l’espoli artístic de l’Àsia Central, que hi va haver des de finals del XIX fins a les primeres dècades del segle XX amb destinació als museus europeus. La col·laboradora del CENMA i cicloturista Aina Margalef compartirà amb el públic el seu viatge fet amb Jordi Mojica sobre dues rodes el 2016 que comprèn una bona part de les serralades asiàtiques. Destaquen un taller de tapís, de l‘artista Francesca Piñol, professora a l’Escola Massana, i un altre de cuina iraniana, a càrrec de Lluïsa Domínguez, que tancarà el cicle.

Les mesures anticovid fan indispensable la reserva prèvia al telèfon 878 136 per poder assistir a qualsevol acte del Cicle, organitzat conjuntament entre el Comú d’Ordino i l’IEA. L’aforament a L’Era d’Ordino i a la Casa Pairal serà limitat i s’aplicaran tots els protocols necessaris per garantir la seguretat dels assistents. Totes les activitats són gratuïtes i es pot ampliar la informació www.geografies.ad.