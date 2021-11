Fort augment de la incidència del coronavirus a la Seu i l’Alt Urgell amb 19 nous casos

La presència del coronavirus a la Seu i a l’Alt Urgell s’ha disparat els darrers set dies, per la detecció de fins a 19 nous positius. Davant d’aquesta situació, tant l’Ajuntament urgellenc com la Fundació Sant Hospital han fet una crida a extremar novament les mesures de prevenció. Especialment en l’àmbit educatiu, tenint en compte que una part important d’aquests contagis han estat detectats en menors i que això ha obligat a confinar 11 grups escolars, la xifra més alta dels darrers mesos.

Segons les dades actualitzades d’avui mateix, a la Seu d’Urgell, l’augment del risc de rebrot a causa d’aquests contagis ha estat exponencial: s’ha enfilat fins als 442 punts (+413 respecte de dilluns passat). És a dir, quinze vegades més gran que ara fa tot just una setmana, quan havia baixat fins a només 29 punts. El mateix ha passat amb la velocitat de transmissió (Rho7), que ara és de 3,5 (+3,04).

Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos indicadors de referència estan pràcticament calcats: a 418 i a 3,85. Mentrestant, el percentatge de positius als nous tests ha pujat fins al 5,68%, quasi cinc punts més que la setmana passada. A efectes pràctics, tot plegat significa que ara mateix, de mitjana, cada nou contagiat de COVID-19 transmet la malaltia a entre tres i quatre persones més; i que un de cada vint tests realitzats dóna resultat positiu.

Aquest fort repunt, però, contrasta amb el fet que ara mateix no hi ha cap ingressat al Sant Hospital, perquè no hi ha cap cas greu. Tot i això, en el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha advertit a la població en general que “a la Seu, com a Catalunya, aquests darrers dies hi ha hagut un empitjorament, sobretot amb nens afectats”.

Salut posa el focus en la població no vacunada

A més a més, després que s’ha constatat que alguns dels nous contagiats formen part de la gent que havia rebutjat vacunar-se, Fàbrega ha aprofitat per recordar que “com diu el Dr. Antoni Trilla, ara tenim dues pandèmies en una: vacunats i no vacunats”, i que el risc de malaltia és baix en la població general vacunada, i moderat en la població general no vacunada, però que per a la població no vacunada amb una salut “vulnerable”, el risc d’agreujament de les seves malalties per la COVID-19 és entre “alt i molt alt”, mentre que per a la població vulnerable vacunada és “moderat”. Per això, des del consistori i el Sant Hospital insisteixen en la importància de protegir-se, tal com s’està demostrant amb els darrers casos apareguts.

Les dades de vaccinació a l’Alt Urgell fa setmanes que estan estancades al voltant del 70% (poc més de 13.800 persones amb almenys una dosi). Tot i el matís que hi ha una petita part de la població que s’han vacunat a Andorra, per la seva condició de treballadors fronterers, el cert és que el percentatge està cada cop més lluny de la mitjana catalana, que ja és del 80% (aquesta setmana s’ha superat la xifra de 6 milions d’habitants protegits). A més a més, el Departament de Salut ha incidit en aquest cap de setmana que l’objectiu actual és arribar a un mínim del 85% i que ja estudien començar a aplicar restriccions específiques pels qui segueixin negant-se a rebre el vaccí, tal com ja han començat a fer països com Àustria i França.

Lleu repunt a la Cerdanya i l’Aran



Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el fort repunt de l’Alt Urgell també es nota en les dades generals: el risc de rebrot és a 131 punts i la Rho7 a 1,67, també per damunt dels límits recomanats. Tot i això, hi ha comarques que mantenen una bona situació, com ara el Pallars Sobirà (que té aquests dos índexs a 55 i 0,85), el Jussà (a 80 i 0,57) i especialment l’Alta Ribagorça, que torna a estar amb incidència nul·la (0).

La situació sí que ha empitjorat, de manera moderada, a la Cerdanya (110 i 2,42) i l’Aran (54 i 1,28). Es manté baixa tant la positivitat (3,08%) com el nombre d’ingressats (només 3 sumant els quatre hospitals pirinencs).

Finalment, quant a la mitjana de Catalunya, les dades són molt semblants a les de l’Alt Pirineu i Aran (EPG a 130, Rho a 1,54 i positivitat al 3,11%). Han augmentat lleugerament el nombre d’ingressats tant a planta (376) com a les UCI (90).