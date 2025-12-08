Forns compactes, l’aliat perfecte per a cuines petites

En cuines reduïdes, cada element ha d’estar pensat per a multiplicar les funcions i aprofitar al màxim l’espai disponible. Els forns compactes, amb una mida més reduïda que els tradicionals, permeten instal·lar-se fins i tot en mobles baixos o columnes petites sense perdre capacitat de cocció. Aquest format respon a la necessitat creixent de comptar amb electrodomèstics eficients en habitatges urbans on els metres són limitats.
Aquest tipus de forn ofereix les mateixes prestacions que els convencionals: cuina amb aire de convecció, funció grill, vapor i programes automàtics que faciliten l’elaboració de receptes variades. La diferència principal és que en només 45 cm d’alçada concentra tecnologia d’última generació i garanteix un ús molt més eficient de l’energia.
Molts dels models actuals incorporen, a més, funcions intel·ligents, com la connexió Wi-Fi o aplicacions mòbils que permeten programar receptes i controlar la cocció a distància. Això és especialment pràctic per a famílies que combinen feina i cuina o que volen arribar a casa i trobar el sopar llest amb un sol clic.
Un forn compacte no és només una solució pràctica per a pisos petits, sinó també una inversió que aporta comoditat, seguretat i estalvi energètic. Sense renunciar a la qualitat dels plats, aquests aparells responen a les noves maneres de viure i cuinar.
Per Tot Sant Cugat