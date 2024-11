Forné avança davant la COP29 que Andorra reforçarà el compromís de reducció d’emissions de CO2 per a l’horitzó 2035

David Forné durant la seva compareixença a la COP29 (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha participat aquest dimarts en la sessió plenària d’Alt nivell a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (COP29) que se celebra a la capital de l’Azerbaidjan, Bakú. En el discurs, Forné ha avançat que Andorra té previst actualitzar l’any que ve els compromisos de reducció d’emissions de CO2 per a l’horitzó 2035.

L’objectiu és ser més ambiciosos i incrementar el percentatge de reducció respecte als nivells d’emissió que Andorra va assolir el 2005, el punt més alt registrat al Principat. “Entenem que la consecució dels objectius globals de l’Agenda 2030, com els objectius de desenvolupament sostenible, s’han de fonamentar en el multilateralisme que ofereix aquesta COP”, ha apuntat.

Amb aquesta actualització Andorra s’alinea, novament, amb les metes de l’Acord de París per a contribuir en la limitació de l’increment de temperatura global a 1,5ºC. En aquest punt, Forné ha recordat que els efectes del canvi climàtic ja tenen impactes a nivell global i també localment, sobretot en territoris de muntanya com Andorra. La vulnerabilitat d’aquests territoris és una realitat àmpliament identificada per la comunitat científica, juntament amb el reconeixement que els límits d’adaptació a les zones muntanyenques són cada cop més evidents i propers.

En aquest punt, el secretari d’Estat ha recordat que el passat hivern va ser el més càlid mai registrat a Andorra i per a un país de muntanya on el pilar econòmic és el turisme “és una dada alarmant”. “Tal com s’ha identificat en el marc de cooperació transfronterera a través de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, l’augment de temperatura mitjana al Pirineu és superior al del seu entorn i arriba a un increment de gairebé 2ºC des de 1959”, ha avançat.

Durant el discurs, Forné ha explicat que Andorra ha estat el primer país en entregar l'Informe Bianual de Transparència (BTR), un fet que "subratlla la nostra dedicació, i també el nostra compromís amb la transparència i la responsabilitat amb l'acció climàtica". Lliurar aquesta documentació "és una prova de la nostra implicació amb els principis de la Convenció i una eina fonamental per a mesurar els nostres progressos i, on calgui, ajustar les nostres polítiques per a complir els objectius". "Creiem fermament que cada país, independentment de la seva mida i impacte global, té un paper crucial per a contribuir a mantenir l'objectiu d'1,5 graus".





Trobada amb l’Agència Internacional de l’Energia

Durant la jornada de treball, aquest dimarts el secretari d’Estat també ha mantingut una primera reunió de contacte amb l’Agència Internacional de l’Energia (IEA). Concretament, Forné s’ha reunit amb la responsable del treball amb països no membres, Talya Vatman. La voluntat de la reunió és avaluar la possible adhesió d’Andorra a l’organisme internacional i així poder generar noves sinergies entre les dues institucions. Formar part de la IEA permetria alinear l’estadística energètica d’Andorra amb els estàndards internacionals i millorar l’inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Alhora, Andorra també es podria aprofitar de les formacions i capacitacions que ofereix l’organisme