Formacions a Duana i Banders en reconeixement d’explosius i senyals acústics i lluminosos

La Policia ha iniciat aquesta setmana dues formacions als agents de Duana i Banders emmarcades en la cooperació entre els cossos especials. El grup TEDAX-NRBQ està instruint el Cos de Duana en el reconeixement de substàncies explosives per tal de poder identificar aquests productes, tractar el material, i reaccionar prioritzant la protecció seguint els protocols i la normativa en cas d’aturar un vehicle que en transporti. Els agents es podrien trobar amb situacions d’aquest tipus a les fronteres, així com a les oficines de Correos i La Poste, on també actuen. Les formacions es faran a tot el Cos de Duana setmanalment durant un matí en grups d’entre 10 i 15 persones.

En paral·lel, aquesta setmana la Policia ha començat una altra formació al Cos de Banders. Aquest curs se centra en la correcta utilització dels senyals acústics i lluminosos arran de la modificació del Codi de la Circulació.

En la formació, que consisteix en dues hores de teoria i cinc de pràctica, que també s’aniran impartint per grups, es mostra als banders els tipus de dispositiu de seguretat i material necessari en cas que hagin d’efectuar controls de carretera en el marc de les seves funcions, així com l’ús reglamentari de la sirena i la llum blava d’urgència.

La formació continuada és una eina indispensable en la col·laboració entre els cossos especials per a garantir la seguretat ciutadana i el compliment de la normativa.