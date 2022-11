Formació per a la detecció de documentació falsa a la Policia, Duana i Immigració

Policies, membres del Cos de Duana i agents de l’administració adscrits al servei d’Immigració s’han format aquesta setmana en detecció de documents inautèntics. És la segona edició del curs impartit el passat mes de setembre per part de formadors de la Police Nationale francesa.

La formació, que s’ha realitzat durant dues jornades gràcies a l’estreta col·laboració entre els cossos de seguretat dels dos països, s’ha impartit a un total de 20 persones, 13 policies, 4 membres de Duana i 3 administratius.

Els assistents han conegut amb detall les marques de seguretat de diferents documents d’identitat, passaports, permisos de conduir i altres, així com les eines per a identificar-les i detectar possibles fraus. A través de diversos exemples, els alumnes de la formació també han vist quins són els tipus de falsificacions més habituals per a poder-les descobrir més ràpidament.

La formació és un dels pilars del Cos, fonamental en el desenvolupament de l’activitat policial per tal de garantir la seguretat de la ciutadania.

El Cos de Policia ha lliurat els diplomes, aquest divendres, a l’edifici administratiu de l’Obac.