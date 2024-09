Formació d’Adults de la Seu: Oberta la matrícula als cursos de capacitació digital

Cartell anunciant les inscripcions obertes (Aj. la Seu)

El Centre de Formació d’Adults de la Seu d’Urgell ja té oberta la matrícula als cursos de capacitació digital per a aquest primer trimestre del curs 2024-25. La ràpida transformació digital de l’economia i la societat ha convertit les competències digitals en eines bàsiques per a poder aprofitar les oportunitats que ofereixen des del punt de vista econòmic, social i ambiental. Per a donar resposta a aquesta necessitat de formació en competències digitals, el Departament d’Educació de la Generalitat ha creat una xarxa de centres de capacitació digital de la qual el centre urgellenc en forma part, amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i la Seu Solidària.

S’ofereixen un total de cinc cursos, des del nivell més bàsic fins a l’àmbit professional. Aquest mes de novembre el Centre de Formació d’Adults endegarà els nivells 2 i 3, adreçats al seu alumnat. Els cursos són gratuïts i en acabar se n’expedirà un certificat.





Curs 2: Ens movem pel món digital. Curs 3: Ens endinsem en el món digital