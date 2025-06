‘Forbes’ corona el talent sènior: qui és qui entre els catalans que lideren el rànquing?

Genís Roca, Anna Gener i Carme Ruscalleda, entre els escollits per ‘Forbes’ (Via Empresa)

Diuen que el talent no caduca, com tampoc la capacitat per a reinventar-se. Per segon any consecutiu, la prestigiosa revista Forbes ha destacat 50 personalitats que, després de complir mig segle de vida, continuen liderant els seus sectors, com ara l’àmbit tecnològic, empresarial, immobiliari o cinematogràfic. Entre els premiats hi ha un opinador de VIA Empresa, Genís Roca, però també moltes cares conegudes com l’experta culinària Carme Ruscalleda, la presidenta i CEO de Savills, Anna Gener, o l’entrenadora de natació artística, Anna Tarrés. I, per fi, una llista amb paritat de gènere. 25 homes i 25 dones.

Entre els catalans escollits hi ha el mateix Genís Roca, esmentat anteriorment i que, amb cinquanta-nou anys, és expert en transformació digital. Antropòleg i arqueòleg, és un dels pensadors més lúcids sobre els efectes de la tecnologia a la societat. Cofundador de RocaSalvatella, assessora empreses, governs i universitats, tot defensant una transformació digital centrada en les persones. Des del 2021, és president de la Fundació Puntcat, ara transformada en Accent Obert.

Roca és un dels pensadors més lúcids sobre els efectes de la tecnologia a la societat

Entre els altres noms mediàtics i que sovint ocupen diversos rànquings de Forbes, hi ha el cas d’Anna Gener. La presidenta i CEO de Savills Barcelona -empresa de consultoria immobiliària-, té 51 anys i és membre de la Junta de Govern del Círculo Ecuestre, vicepresidenta de l’associació 22@Network, vicepresidenta de l’associació ACG Spain, patrona de la Fundació Museu Picasso i de la Fundació Cares, entre altres responsabilitats. A Gener, l’acompanya al llistat una de les veus més respectades en big data i intel·ligència artificial: Carme Artigas. Durant la seva època com a secretària d’estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial va impulsar la Carta de Drets Digitals, marc de referència per a equiparar els drets de la ciutadania als mons analògic i digital, i l’Estratègia Nacional d’IA.





Una mirada a l’esport…

Més enllà de l’àmbit purament empresarial, es troben noms com Juan Carlos Unzué (cinquanta-vuit anys) i Anna Tarrés (cinquanta-set anys), que representen dues trajectòries exemplars dins l’esport espanyol, amb una forta vinculació a Catalunya i un impacte que va molt més enllà de les seves disciplines. Unzué, nascut a Pamplona, però amb una part destacada de la seva carrera lligada al FC Barcelona, tant com a porter com a entrenador, s’ha convertit en un referent en la lluita per a visibilitzar l’ELA des que li fou diagnosticada la malaltia el 2020. El seu activisme ha estat àmpliament reconegut al país, on ha rebut diversos premis i homenatges institucionals per la seva tasca social i humana.

Anna Tarrés, nascuda a Barcelona, ha estat una figura clau en la transformació de la natació artística a Espanya, conduint l’equip nacional a assolir grans èxits internacionals. Ha estat guardonada i reconeguda per la seva contribució al desenvolupament de l’esport femení i d’elit, consolidant-se com una de les grans referents esportives del país.





… i a la cuina

Des de 1990, Fina Puigdevall lidera Les Cols a Olot, ubicat a la masia on va néixer. La seva cuina, guardonada amb dues estrelles Michelin i una estrella Verda, es basa en productes locals i de temporada, reflectint el paisatge de la Garrotxa. L’acompanya la seva filla Martina Puigvert, que exerceix com a cap de cuina, i la resta de la família.

Altres noms mediàtics del rànquing són Carme Ruscalleda. Considerada una de les grans dames de la cuina mundial, ha estat reconeguda amb cinc estrelles Michelin al llarg de la seva carrera, sent l’única dona a aconseguir-ho. Tot i que va tancar el seu emblemàtic restaurant Sant Pau el 2018, col·labora amb el seu fill, Raül Balam, al restaurant Moments de Barcelona, ​​amb una estrella Michelin.





L’èxit de les actrius catalanes

Sense cap mena de dubte, Emma Vilarasau ha estat una de les protagonistes de l’any gràcies a la seva trajectòria professional i a una de les pel·lícules més vistes dels últims anys. Forbes la defineix com una de les grans actrius de l’escena catalana. Formada a l’Institut del Teatre de Barcelona, ha brillat en teatre, cinema i televisió durant més de tres dècades. És especialment recordada pel seu treball en sèries com Nissaga de poder i obres teatrals com Incendis. Aquest any ha estat nominada al Goya per Casa en flames.





Gemma Fontseca. Periodista