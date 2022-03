Fonts ornamentals, un atractiu turístic a l’aire lliure

Les fonts d’aigua sempre són atractives i encantadores. A més es caracteritzen per aportar-li molta personalitat a l’espai on estan instal·lades, és per això, que quan es tracta d’embellir parcs i espais públics, en els projectes urbanístics dels comuns sempre es considera com a mínim una font ornamental, que també esdevé un atractiu turístic per als municipis.

Tipus de fonts ornamentals:

Fonts lluminoses. Són un clàssic capaç d’embellir qualsevol jardí, plaça o espai públic, ja que la combinació entre els dolls d’aigua i llums de diferents colors és ideal per a crear un ambient encantador.

Fonts màgiques. Es diuen fonts màgiques a aquelles que combinen aigua, llums, música i moviments que se sincronitzen amb el so per a crear un espectacle sorprenent i, per descomptat, màgic.

Fonts transitables. Es diuen fonts transitables perquè es pot caminar damunt d’elles, doncs, el seu sistema d’expulsió d’aigua s’instal·la sota el sòl, per a crear columnes d’aigua d’altura variable que poden sortir de manera simultània o coreografiada.

Fonts cibernètiques. Es diuen fonts cibernètiques a aquelles fonts ornamentals que són controlades amb l’ús de sistemes informàtics. Això dona un ampli ventall de possibilitats al moment de crear un espectacle visual i rítmic, ja que es poden programar per a crear belles figures amb l’aigua, que es moguin en sincronia amb qualsevol ritme triat.

