Font reclama a l’OMS “reforçar l’arquitectura multilateral per poder fer front a qualsevol nova pandèmia”

El titular de Salut, Albert Font, participa aquesta setmana en la 75a Assemblea de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que se celebra a la seu de l’organisme, a Ginebra, i amb la participació de representants d’arreu del món.

Durant la seva al·locució davant l’Assemblea, la funció de la qual és determinar les polítiques de l’OMS que han d’ajudar i guiar els estats membres a prendre les decisions relacionades amb les mesures sanitàries a tots nivells per als pròxims anys, Font ha reclamat “gestionar de manera col·lectiva la crisi sanitària, i prendre mesures per reforçar l’arquitectura multilateral de la salut per tal de poder fer front a qualsevol nova pandèmia”. Per aquest motiu, ha apuntat que cal assegurar el finançament d’aquesta organització mundial.

En aquest sentit, Font ha instat als membres de l’OMS a “treballar conjuntament per desenvolupar un Reglament Sanitari Internacional, i crear un examen periòdic internacional en matèria de salut que permeti millorar la capacitat de reacció dels països”. El ministre de Salut ha demanat que, davant d’aquests nous instruments de control, es tinguin també en compte els Petits Estats com Andorra.

Paral·lelament, en el seu discurs Font s’ha referit a la crisi provocada per la COVID-19, especialment a les conseqüències psicològiques que aquesta ha tingut sobre la població. Per això, ha prosseguit, cal fomentar un acompanyament en matèria de salut mental: “Andorra ha adoptat recentment el Pla Global de Salut Mental i de la lluita contra les dependències”.

La 75a Assemblea de l’OMS també servirà per tornar a nomenar l’etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus com a director general de l’organisme durant 5 anys més.

Trobades bilaterals

Durant la seva estada a Ginebra, Font ha mantingut una reunió bilateral amb el secretari d’Estat de Sanitat de San Marino, Roberto Ciavatta, amb qui ha acordat estudiar possibles col·laboracions entre els Petits Estats en matèria sanitària. També s’ha reunit amb la ministra de Salut portuguesa, Marta Temido, per intercanviar estratègies d’actuació sobre salut pública.

Finalment, el ministre de Salut s’ha vist amb els seus homòlegs Alain Berset, conseller federal de Salut suís i Carolina Darias, ministra espanyola; amb els representants governamentals d’altres països i amb el director regional de l’Oficina Regional d’Europa, Hans Kluge.