Font (GPS) s’interessa pel projecte del Govern per a la desviació de la Massana

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, ha tramitat una demanda d’informació per tal de disposar del projecte de la desviació de la Massana i dels informes que l’avalen. Així, a més del projecte en si, Font demana la informació relativa als estudis tècnics, així com els informes econòmics relacionats amb la futura infraestructura.

El conseller general socialdemòcrata ha deixat clar que des de la seva formació s’és “totalment favorable” a la infraestructura, ja que “és necessari solucionar la situació que viuen els habitant de les Valls del Nord”. Ara bé, considera que fer el projecte -l’únic del que es té coneixement des del PS- amb molta menys inversió com es planteja “és màgia o impossible”, cosa que fa pensar que s’ha canviat substancialment aquell projecte. És per això que tramita la demanda d’informació, per a conèixer el projecte, els estudis tècnics i els costos.

Font, aprofita i recorda que “estan governant, no amb els seus propis diners, no sobre els seus terrenys, ni per a les seves pròpies necessitats, sinó per a la de tots nosaltres”. “Què menys que demanar i rebre explicacions”, afegeix després d’assenyalar que la demanda s’explica per “la manca de transparència total i habitual d’aquest govern”.