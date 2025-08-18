Fomentar la lectura i donar a conèixer el sector primari, novetats a les colònies de “L’Estiu és teu”

A Catalunya, el programa “L’Estiu és teu” ofereix estades per a infants i joves en albergs de la xarxa Xanascat, amb una clara vocació educativa, combinant el lleure amb activitats de valor pedagògic. Enguany, s’han incorporat a les estades dos programes amb la voluntat de treballar valors, hàbits i continguts formatius des d’una mirada interdepartamental.
Una les accions on han participat els albergs de la xarxa Xanascat on es fan les colònies de “L’Estiu és teu” és el programa de foment de la lectura Lecxit, en col·laboració amb la Fundació Bofill, la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) i Cavall Fort.
El programa promou l’accés a experiències lectores lúdiques, en català, compartides i enriquidores durant les vacances en espais d’oci com casals, campus, colònies o campaments d’estiu. Un plantejament que encaixa amb la vocació educativa de les colònies de la Generalitat de Catalunya.
Les accions previstes en el marc del foment de la lectura són aquestes:
- Distribució de revistes Cavall Fort i Tatano als albergs, per a promoure la lectura durant el temps lliure i de descans.
- Suport als equips de monitoratge mitjançant guies pràctiques per a integrar la lectura en les activitats diàries.
- Incorporació del foment lector en activitats transversals com teatre, cançons, bústies de missatges o racons de calma amb llibres.
- Es preveuen, en algunes estades, tallers de 60 minuts amb il·lustradors com Lluïsot (autor del Professor Trilobites, Cavall Fort) i Cristina Losantos (autora de La Rita Pinyada, Tatano), subjecte a disponibilitat i coordinació amb les entitats i albergs.
Conèixer el sector primari
Enguany, els albergs de la xarxa Xanascat també han acollit diverses activitats perquè els participants de les colònies de “L’Estiu és teu” coneguin millor el món rural i el sector primari, així com fomentar la relació entre la ciutat i el camp. Les activitats volen reforçar la importància d’una alimentació social, ambiental i econòmicament més sostenible, que els participants puguin aprendre sobre alimentació saludable i que el món rural és la base del sistema alimentari i un espai de producció on viuen i treballen moltes famílies.
Així, s’han fet visites a explotacions agràries o obradors per a conèixer de prop aquests espais, com es produeixen els aliments i com arriben a l’entorn urbà. En concret s’han portat a terme tres accions:
- Tallers d’elaboració de pa per a entendre l’origen dels cereals
- Tallers d’extracció de llet i elaboració de formatges
- Seguiment a la tradicional transhumància d’animals a les pastures d’alta muntanya
Aquesta activitat es porta a terme des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb els Grups d’Acció Local LEADER i l’Agència Catalana de la Joventut.