Folguera finalitza 11è en el Campionat d’Espanya d’XCO

El corredor andorrà del BsixBikes Kilian Folguera ha finalitzat en 11è lloc, el Campionat d’Espanya d’XCO que s’ha disputat aquest dissabte a Valladolid, en una prova on ha estat lluitant amb els millors. Una caiguda li ha fet perdre posicions, tot i que no li treu el mèrit de la gran cursa que ha portat a terme.

L’andorrà ha sortit a totes. El descans sense competicions durant els dos darrers caps de setmana ha permès a l’andorrà tenir aquella energia necessària per intentar entre els millors. Aquest era l’objectiu i així ho ha fet. Durant tota la prova ha estat lluitant per entrar al top5, però una caiguda ha provocat, primer que se li doblegués el canvi, cosa que impedia rodar amb normalitat i segon l’endarreriment lògic per haver caigut.

Tot i això, Folguera no s’ha rendit. Sempre diu que quan porta els colors d’Andorra té aquest punch extra que el motiva, i aquest dissabte era el cas. El corredor BsixBikes s’ha esforçat per intentar classificar-se el millor possible. La caiguda, tot i no tenir conseqüències físiques sí que ha tocat la fibra a l’andorrà que al final ha creuat amb més que meritori 11è lloc, una prova dura, tècnica degut a les condicions del terreny.

Només acabar, Kilian Folguera comentava que “estic molt emprenyat perquè m’he vist amb ganes i forces d’estar entre els millors i una caiguda m’ho ha impedit”. Folguera ha continuat dient “tot i això també marxo satisfet perquè ho he donat tot i he vist que tinc molt bon ritme i puc estar davant”.

L’andorrà a Valladolid ha començat la segona part de la temporada on haurà de desplaçar-se a Novo Mesto (República Txeca) a disputar la Copa del Món.