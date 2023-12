Fòbia escolar en l’adolescent

Omar El Bachiri. Psicòleg

La fòbia escolar fa referència a la por irracional i exagerada de tornar a l’escola, l’adolescent se sent incòmode o insegur i busca qualsevol excusa per a no tornar-hi. Els tres principals motius impulsors d’aquesta por són l’assetjament (bullying), defraudar els pares i el fracàs social. Referent a l’assetjament, el menor percep el “col·le” com estar en un camp de batalla, on mana el més fort i el dèbil ha de ser submís perquè sinó, el maten i, en el seu cas, és ser agredit tant verbalment, com físicament i, per tant, millor quedar-se a casa i, així, evitar el malestar. Pel que fa a defraudar als pares, es deu a l’autopressió de l’adolescent, és fixa uns objectius massa elevats i difícils d’aconseguir, es molt autoexigent. Quan realment l’únic que ha de fer és aprovar el curs, col·laborar amb les tasques de la casa i ser respectuós amb els pares. Fent això està acomplint amb el seu rol de fill i, per tant, no hi ha motius per a defraudar a ningú.

Després, el tercer motiu sorgeix perquè l’adolescent encara no té la capacitat de veure més enllà del futur immediat i considera que la vida és lineal i tampoc té en compte les variables independents. És a dir, per a aprovar el curs s’han de superar els exàmens, però, això, no significa necessàriament que hem après la lliçó i, per tant, el sistema escolar ens està dient que li dona més valor a la nota final que a la comprensió de l’estudiant.

Amb això vull dir que, l’estudiant ha d’entendre que en la vida real, fora de l’àmbit escolar és més important la comprensió de la matèria que les notes perquè, cert que la nota pot incidir en aconseguir una feina, però, la comprensió farà que no la perdi o que progressi. Igualment, les variables independents són determinants perquè encara que aprovi els estudis, ningú li pot assegurar que trobarà feina atès que, tot dependrà de l’oferta laboral, del context social del moment. Per consegüent, hauria d’involucrar-se en activitats on pugui millorar la seva resiliència i el llindar a la frustració.





També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri