Flückiger i Mitterwallner s’adjudiquen el triomf al Cross-country Olímpic

La meteorologia ha endurit la Copa del Món de BTT (Pal Arinsal)

La 9a edició de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal no ha deixat indiferent a ningú, tant per l’espectacle que han donat els millors riders del món en totes les curses que s’han disputat, com per les dificultats que ha portat la meteorologia durant el cap de setmana. Malgrat que aquestes han incidit en l’afluència del públic, l’ambient viscut a l’estació de la Massana ha estat brillant.

El director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, ha fet una valoració positiva de la cita i ha destacat la capacitat d’adaptació que ha tingut l’organització, especialment la jornada de dissabte, on la meteorologia va obligar a fer diversos canvis en el programa. “L’objectiu dels espectadors s’ha vist afectat per la meteorologia tan complexa que hem tingut. Encara no tenim l’afluència total, però sí que hem vist que fins al divendres anàvem per sobre de les expectatives i del que havíem tingut els anys anteriors”, ha assenyalat Marticella, que ha agraït la paciència dels espectadors que han assistit en directe.

En el mateix sentit s’ha expressat la cònsol major de la Massana, Olga Molné, que ha remarcat que “tot i les inclemències del temps, s’han pogut disputar totes les proves gràcies a la feina de l’equip organitzatiu”. Malgrat que encara no es tenen les dades d’assistència completes, Molné ha assegurat que “la Copa del Món s’ha convertit en un motor dinamitzador, que aconsegueix omplir hotels i restaurants”.

Així mateix, el vicepresident d’esdeveniments de ciclisme de Warner Bros Discovery, Chris Ball, ha lloat la bona tasca de totes les parts implicades per a sobreposar-se a les dificultats meteorològiques. “Hem de donar les gràcies als fans, als voluntaris i als espectadors per donar-nos suport en un cap de setmana que ha estat tot un repte. Hem tingut grans curses, i penso que és gràcies a la feina de tots. Això demostra que quan treballem tots junts podem assolir grans coses, fins i tot en condicions molt difícils”, ha exposat Ball.





CAMÍ ALS MUNDIALS 2024

Amb la Copa del Món 2023 acabada, Pal Arinsal es fixa ja en els Campionats del Món del 2024, un repte encara més majúscul. “Aquesta Copa del Món l’hem enfocada en clau Mundials de l’any que ve. Serà un pas superior i penso que l’UCI pot estar tranquil·la perquè som una seu amb total garantia. Sabem que quan les coses ens acompanyen fem un gran esdeveniment i amb dificultats també ho sabem tirar endavant”, ha assenyalat Marticella, que també ha recordat que entremig Andorra acollirà dues Copes del Món més: la Comapedrosa Andorra d’esquí de muntanya, al gener, i la Copa del Món d’esquí alpí femenina, al febrer. A més, Molné, Marticella i Ball han avançat l’interès de seguir treballant junts més enllà del 2024 amb el retorn de noves Copes del Món de BTT. En aquest sentit, tots tres han explicat que les converses han començat i s’espera poder arribar a una entesa.





FLÜCKIGER ES RETROBA AMB EL TRIOMF A ANDORRA

La pluja ha estat una de les protagonistes de les curses d’avui diumenge, i ha posat a prova a tots els ciclistes, que han hagut de saber interpretar a la perfecció el terreny per a capitalitzar la millor cursa possible. Mathias Flückiger ha estat qui millor ho ha fet en el Cross-country Olímpic masculí Elit, situant-se al capdavant des del principi i aguantant les diferències fins a la línia de meta.

El guanyador del short-track del divendres, Luca Schwarzbauer, ha estat el seu company d’escapada en les primeres voltes, però l’alemany ha anat caient i el suís s’ha quedat sol liderant a partir de la segona volta. Tot i rodar en solidari, Flückiger, que no guanyava una cursa de la Copa del Món des de l’XCC disputat a Andorra l’any passat, no ho ha tingut gens clar, ja que ha aparegut per sorpresa el francès Thomas Griot, que ha mantingut opcions de victòria fins a la darrera volta, però finalment ha obtingut una molt bona segona posició a 23 segons d’un Flückiger que ha completat les set voltes de la cursa en 1 h 28’03’’. “No m’ho puc creure, però es una victòria en Copa del Món”, ha assenyalat un Flückiger emocionat a l’arribada.

Un altre dels grans protagonistes i dels més aclamats a Pal Arinsal ha estat el flamant campió del món, Tom Pidcock. El britànic ha fet una cursa de menys a més, situant-se fora del top-10 en les 2 primeres voltes. Tot i això, ha anat avançant rivals a mesura que avançava la prova i en els metres finals ha superat al gal Jordan Sarrou per a signar el tercer lloc.

Per la seva part, el campió de les World Series, Nino Schurter, s’ha quedat sense opcions de triomf a la segona volta després d’una punxada a la roda posterior que l’ha obligat a aturar-se. Malgrat la 12a posició, el suís es manté líder de la general, però a només 29 punts de Flückiger. D’altra banda, els andorrans Xavi Jové i Jan Missé Xandri han estat eliminats a la quarta volta quan anaven 93è i 98è, respectivament, mentre Kilian Folguera ha quedat fora al tercer gir quan era 101è.





PRIMERA VICTÒRIA EN COPA DEL MÓN DE MITTERWALLNER

La prova femenina d’XCO Elit ha tingut una protagonista clara: Mona Mitterwallner. La jove austríaca de 21 anys es va quedar a les portes del triomf en la Copa del Món a Andorra el 2022, en què va ser segona, i, avui diumenge, ha completat una cursa impecable per a adjudicar-se la seva primera victòria a la Copa del Món. Mitterwallner arribava com a flamant campiona del món de marató i ha anat fent la seva cursa, però, en un principi, ha estat la campiona del món d’XCO, la francesa Pauline Ferrand, qui ha agafat el comandament. A poc a poc ha anat baixant el ritme i això ha permès que la guanyadora del short-track de divendres, la suïssa Alessandra Keller, i la mateixa Mitterwallner, l’atrapessin a l’equador de la cursa.

Ferrand s’ha quedat enrere, i el frec a frec ha passat a ser entre Keller i Mitterwallner, però finalment ha estat l’austríaca qui ha mantingut un ritme més fort per a deixar enrere a la ciclista suïssa, que ha guanyat amb un temps d’1 h 14’09’’. Keller ha estat segona a 24 segons i Ferrand ha completat el podi a 1’28’’. “Aquesta victòria significa molt per a mi, m’ha portat molt temps, a mi se m’ha fet etern. Sé que només tinc 21 anys, però, he tingut moltes curses on alguna cosa no funcionava, i avui per fi tot ha sortit bé”, ha assenyalat l’austríaca, que ha afegit que “ha estat la cursa més difícil que he fet fins ara. He seguit creient i finalment s’ha fet realitat”. Per la seva part, la líder de la classificació general d’XCO, Puck Pieterse, ha estat setena, tot i que encara manté un bon marge amb 1266 punts, pels 997 de la seva immediata perseguidora, la mateixa Pauline Ferrand. D’altra banda, l’andorrana Jèssica Cruz ha quedat eliminada al tram final de la quarta volta quan anava 71a.





AMOS I BURI, VENCEDORS DE L’XCO U23

En la cursa inaugural de la jornada, l’XCO U23 masculí, Riley Amos s’ha imposat a Adrien Boichis. Els dos corredors, segon i primer en el short-track de divendres respectivament, han tingut un frec a frec durant bona part de la cursa, però el nord-americà ha atacat en l’última volta per a deixar enrere al francès i endur-se el triomf. Amos ha completat les 5 voltes que han fet els U23 en 1h 01’14’’, mentre que Boichis ha acabat a 13 segons del guanyador, i el seu compatriota, Luca Martin, ha completat el podi a 31 segons. Per la seva part, l’andorrà Nuno Gomes ha quedat eliminat quan estava a punt d’acabar la tercera volta en la 81a posició. Boichis manté el lideratge de la general d’XCO U23 amb 626 punts.

En l’XCO U23 femení, la flamant campiona del món, Samara Maxwell, ha atacat només arrencar i ha agafat alguns segons de marge respecte a les perseguidores, però a mesura que ha anat avançant la prova s’ha anat desinflant. La més sòlida ha estat la suïssa Noëlle Buri, que ha mantingut un gran ritme constant, primer per a avançar la neozelandesa, i posteriorment deixar-la enrere. Buri ha afrontat les dues últimes voltes de les quatre que s’han fet en total en solitari i ha aconseguit la victòria amb un registre de 59’56’’. La vencedora del short-track del divendres, Ronja Blöchlinger, ha estat segona a 24 segons, conformant així un doblet suís, mentre que la francesa Noemie Garnier, ha completat el podi a 58 segons, amb Maxwell finalment quarta a 1’18’’.