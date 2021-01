Títol: Flors i violes. Un jardinet a casa

Edat: A partir de 7 anys

Escriptor/a: BRADLEY, Kirsten

Il·lustrador/a: Aitch

Editorial: Libros del Zorro Rojo.

Encara em sobta ara, de manera positiva, trobar-me davant d’un llibre documental, com és el cas de Flors i violes, elaborat amb il·lustracions i sense fotografies, cosa impensable fa no gaires anys. I que aquestes il·lustracions tinguin un component artístic que vagi força més enllà de la simple representació d’allò que exposa el text, que és el que se li demana, o demanava, a un llibre documental.

D’entrada, Flors i violes és un llibre agradable al tacte, pel tipus de paper rugós que trobem a la coberta, i que li dona un aire especial i de qualitat. També és agradable d’observar, per l’exuberància de la il·lustració de coberta, que contrasta amb la simplicitat delicada de la que figura a la contracoberta. Ambdues característiques les trobem a dins amb tota la seva força i intensitat.

Flors i violes. Un jardinet a casa és un llibre que proposa activitats senzilles relacionades amb la jardineria i el medi ambient per fer a casa, amb els més petits. Hi ha una vintena d’idees per experimentar, explicades de manera clara, pautada i al detall: plantar flors aromàtiques, preparar un terrari de plantes, conrear un hortet urbà, elaborar una menjadora d’ocells… que alterna amb alguna doble pàgina de consells generals i d’informació: tipus de sòl, com són les flors, les bestioles que hi solen viure…

L’autora, Kirsten Bradley, viu en una petita granja d’Austràlia on desenvolupa un projecte educatiu sobre la vida natural, el contingut més essencial del qual el podem assaborir en aquest llibre. Aitch –pseudònim d’Heliana Adalgiza– és una il·lustradora romanesa que resideix a Portugal, en el treball de la qual destaquen elements botànics i composicions florals on barreja realitat i fantasia i que, en aquesta obra, agafen una volada increïble, plena de bellesa.

Per Pep Molist. Clijcat / Faristol