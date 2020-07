El llistat de flors comestibles és enorme, algunes són tan comunes en la nostra dieta que ni tan sols ens adonem que estem menjant flors, com per exemple la carxofa, la coliflor o el bròquil. Unes altres les mengem adobades (aliments que se submergeixen en una solució de sal i altres productes per a allargar la seva conservació i donar-los un punt gastronòmic diferent) com per exemple la tàpera, i altres són utilitzades en la cuina com a espècies per a condimentar, com la flor del safrà o el clau.

D’entre les flors comestibles més conegudes, destaquen la flor de la carabassa, aliment comú en la gastronomia de diversos països com Itàlia i Mèxic on es poden trobar en qualsevol mercat i la rosa, que es consumeix des de l’antiguitat, quan ja es preparaven les ambrosies més saboroses a base de pètals d’aquesta flor.

Així, com veiem, les flors van ser utilitzades en la gastronomia de diferents cultures com la romana, grega, hindú, medieval i a Espanya sobretot en la cuina andalusina, que ens ofereix una important herència de receptes amb flors comestibles.

Avui dia les flors comestibles són un producte fetitxe de la cuina creativa dels nous restauradors, fins a l’extrem de crear en la indústria vivers especialitzats en el seu cultiu i empreses comercialitzadores per a atendre el món de la restauració.

Entre les flors fresques comestibles, aquelles que podem trobar en restaurants, així com en alguns casos també en la rebosteria, són: Lavanda, Abelia, Revetlla, Sàlvia, Flor de Bach, Calèndula, Alhelí o clavell mini, entre altres. Moltes les podem trobar en llavors de venda en centres de jardineria o botigues en línia. Si les conreem, a part de donar color al nostre jardí, aconseguirem tenir a mà flors amb les quals decorar els nostres plats i sorprendre les nostres visites.

Per Floresyplantas.net