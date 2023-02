Flor de Pasqua: com cuidar-la i que et duri

Una flor de pasqua (iStock)

La Ponsètia o flor de pasqua és una planta habitual, sobretot, en l’època de Nadal, encara que també pot gaudir-se durant tot l’any si es cuida correctament. No hi ha necessitat de rebutjar-la al gener, ni al febrer: pots mantenir-la saludable i vigorosa durant tot l’any amb la cura adequada. El truc: proporcionar-li suficient sol filtrat, calor i aigua, i la planta prosperarà.

La flor de pasqua es desenvolupa millor quan es col·loca sota la llum solar brillant i difusa, així que col·loca la teva planta prop d’una finestra assolellada on rebi almenys de sis a vuit hores de llum difusa per dia. Encara que les plantes poden sobreviure amb menys hores de llum, no seran tan vigoroses ni tan longeves.

Si bé les flors de Pasqua generalment es compren en tests, si estàs plantant (o replantant) una flor de Pasqua, tria un sòl per a tests a base de torba que dreni bé per a obtenir el millor èxit. En climes càlids, les flors de pasqua es poden plantar en el paisatge, on prosperen millor en un sòl ben drenat, àcid a neutre.

Rega la teva flor de Pasqua cada vegada que la superfície del sòl estigui seca al tacte. Satura la terra per complet fins que l’aigua corri pels orificis de drenatge en el fons del test, però no deixis que la planta s’assenti en l’aigua. Si el test estava embolicat en paper decoratiu, has d’assegurar-te de fer alguns forats en el fons per a permetre que es dreni l’excés d’aigua.

Per a mantenir la teva flor de pasqua en flor el temps més gran possible, has de mantenir una temperatura entre 21 a 23 graus durant el dia. Un lleuger descens de la temperatura a la nit no danyarà a la planta. Si la teva llar tendeix a estar en un ambient sec, posa un humidificador per a augmentar els nivells d’humitat al voltant de la flor.

No fertilitzis aquestes plantes durant el seu període de floració. En mantenir la planta durant tot l’any, pots començar a fertilitzar-la a la primavera.