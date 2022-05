Flexibilització dels cribratges a residències sociosanitàries, centres de dia i cases pairals

El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana un nou relaxament de les mesures preventives per fer front a la COVID-19, en aquest cas relatives a les residències sociosanitàries i als centres de dia, i donada l’estabilització dels casos de les darreres setmanes.

Així, es flexibilitzen els protocols de cribratge a les residències sociosanitàries, tant pels residents com per al personal: als usuaris se’ls realitzarà mensualment i al personal, quinzenalment– fins ara era setmanal en ambdós casos–. També es disminueixen en el cas dels residents que duguin a terme sortides: ara només se’ls farà un test d’antígens al 4t dia des del seu retorn al centre, i en cas de sortides freqüents, se’ls en farà només una per setmana. Finalment, els visitants no hauran de fer-se cap test, i podran accedir al centre únicament signant un certificat d’autorresponsabilitat en què confirmin que no tenen símptomes ni han estat contacte de positius la darrera setmana.

Pel que fa als centres de dia, els cribratges al personal també passaran a ser quinzenals i el dels usuaris, mensual. A les cases pairals, els professionals hauran de fer-se un test cada 15 dies –els usuaris ja n’estan exempts–.

Les mesures entren en vigor aquest dijous dia 5 i tenen una vigència inicial d’una setmana, podent ser prorrogades en cas que el Consell de Ministres ho consideri necessari.