Flexibilitat per recuperar hores, ERTOs automàtics i lloguers, claus per la supervivència dels comerços

L’Associació Eix Central (AEC) demana al Govern l’adopció de mesures que tinguin un impacte significatiu en els dos costos fixos més importants al que han de fer front les empreses radicades a les avingudes Meritxell i Carlemany i a la zona del Fener Boulevard: el personal i els lloguers dels locals. Davant una segona onada de la pandèmia i a conseqüència de les mesures de confinament i tancament perimetral adoptades pels països veïns que, a la pràctica, han portat a l’absència total de visitants que ja es va viure la primavera passada, l’AEC considera imprescindible afavorir la flexibilitat en la recuperació de les hores no treballades i en la gestió de les vacances, un mecanisme de retorn a les suspensions temporals de contracte (ERTOs) que sigui gairebé automàtic, i mesures que incentivin la renegociació a la baixa dels lloguers dels locals, com ja es van adoptar a principis del 2009, durant l’anterior crisi econòmica.

En aquest sentit, la Junta de l’associació ha demanat al cap de Govern i al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que s’allargui, com a mínim fins al 30 de juny de l’any que ve, el termini per recuperar les hores pagades i no treballades aquest 2020 i les vacances meritades. L’AEC considera que es tracta d’una mesura que no representa una despesa addicional per a les arques públiques, que la gran majoria d’empleats del sector entenen perfectament i que facilitaria a les empreses poder gestionar els recursos humans en un escenari especialment complicat i marcat per la incertesa.

De fet, salvaguardar el teixit productiu i garantir -en la mesura del possible- la continuïtat dels llocs de treball són les dues prioritats de la patronal del comerç al detall. Per aquest motiu, la segona demanda formulada als responsables governamentals passa per una aplicació de les suspensions temporals de contracte (popularment conegudes com a ERTOs) i les reduccions de jornada que sigui pràcticament automàtica. Des de l’AEC es considera que la davallada dràstica de l’activitat justifica plenament poder acollir-se a aquests mecanismes sense que sigui necessari exigir justificacions excessivament detallades que comportin una gran càrrega burocràtica.

Flexibilitat i rapidesa en la capacitat de reacció són els dos principis que, a parer de l’AEC, haurien de regir l’aplicació de la normativa actual de les suspensions temporals de contracte i reduccions de jornada i que haurien d’inspirar la futura llei que ha de regular aquestes figures a partir de l’1 de gener i que el Govern té previst enviar al Consell General en les properes setmanes. És per això que els representants del comerç al detall han demanat ser part activa en l’elaboració d’aquesta normativa abans que entri a tràmit parlamentari.

Més enllà de la gestió dels recursos humans, l’AEC considera que també calen mesures d’impacte en un altre front: les rendes dels locals per a negoci. En aquest sentit, vist que el Govern sembla reticent a aprovar una mesura excepcional de reducció de les rendes de lloguer com la que va estar en vigor a la primavera, l’AEC considera que calen mesures que incentivin de forma efectiva la negociació entre llogaters i propietaris per adaptar les rendes de lloguer dels locals de negoci a la situació actual. En aquest sentit, l’associació proposa que es recuperi una mesura ja adoptada durant l’anterior crisi econòmica -a principis del 2009- consistent en la supressió del preavís i la indemnització per resolució anticipada dels contractes de lloguer de locals per a negoci. Segons el parer de l’AEC, aquesta mesura incentivaria de forma real la renegociació de contractes.