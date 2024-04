Flamenc i Sant Jordi, aquest abril, a l’MCTA

Cartell anunciador de les activitats d’abril a l’MCTA (museu)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) comença amb les activitats familiars al voltant de la nova mostra que acull l’equipament cultural i que porta per títol “SONS. Analogies musicals a la pintura” inspirant-se amb la Feria d’abril i la diada de Sant Jordi. El museu proposa diverses activitats que combinen la pintura, la literatura i la música.

El dissabte 6 d’abril tindrà lloc un taller de “Creació de ventalls de temàtica flamenca” inspirat en les pintures “Bulerías” de Joan Cardona i “La bailaora (la dansaire)” de Manuel Benedito. Aquest taller permetrà als participants explorar la passió i l’energia del flamenc a través de la seva expressió artística. Els participants podran dissenyar i decorar els seus propis ventalls de tela mentre escolten la música que s’inclou en el recorregut expositiu d’enguany, realitzat per quatre artistes andorrans (Kic Barroc, Lluís Cartes, Lluís Casahuga i Laura García) en col·laboració amb la Fundació ONCA.

També, el dissabte 20 d’abril es durà a terme la celebració de la diada de Sant Jordi, amb el taller “Fem un conte?”. Per a aquesta ocasió es convidarà els participants a assistir a la lectura de contes per a totes les edats, on es farà un petit repàs de grans artistes com Georgia O’Keeffe i Antoni Tàpies. Posteriorment, es desenvoluparà un taller de creació de contes on els participants hauran d’imaginar i escriure les seves pròpies històries.

Les activitats es faran a l’espai EduCarmen del Museu Carmen Thyssen Andorra i els interessats poden apuntar-se a quatre sessions diferents: a les 11.30 hores; a les 12.30 hores; a les 16 hores, i a les 17 hores. Les inscripcions estaran obertes a través del lloc web del museu o per telèfon i tenen un cost de 2 euros, que es pagaran el mateix dia del taller.





Participació en la diada de Sant Jordi del Comú d’Escaldes- Engordany

Un any més, l’equipament tornarà a participar en la diada de Sant Jordi organitzada pel Comú d’Escaldes-Engordany, a la plaça Coprínceps, el mateix dia 23 d’abril. El Museu comptarà amb una paradeta, que es trobarà oberta des de les 10 hores a les 18 hores i oferirà una selecció de diversos llibres d’art, com també de productes de la botiga del museu.





PROGRAMA

Dissabte 6 abril: TALLER “creació de ventalls de temàtica flamenca”

Per a tots els públics*.

Sessions dissabte: 11.30 hores, a les 12.30 hores, a les 16 hores i a les 17 hores.

Preu de l’activitat 2 euros per participant (adults i infants) amb reserva prèvia.





Dissabte 20 abril: CONTA CONTES I TALLER “Fem un conte?”

Per a tots els públics.

Sessions dissabte: 11.30 hores, a les 12.30 hores, a les 16 hores i a les 17 hores.

Preu de l’activitat 2 euros per participant (adults i infants) amb reserva prèvia.





Dimarts 23 abril: Paradeta de llibres de Sant Jordi

Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. De 10 hores a 18 hores.





Inscripcions a les activitats i preu per persona: 2 euros i places limitades.

Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800.

*Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.