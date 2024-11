Fixats els preus i la primera oferta del parc públic d’habitatges de lloguer assequible

La ministra Marsol visitant un dels pisos de lloguer social (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament dels preus assequibles del parc públic d’habitatge del Govern. Un cop definit aquest, l’Institut Nacional de l’Habitatge podrà llençar la primera oferta pública per a assignar els pisos del parc públic. De fet, la convocatòria per a assignar els primers quatre habitatges de Sant Julià de Lòria s’obrirà aquest novembre. En aquest cas, es tracten de pisos d’entre 75 i 80 metres quadrats, destinats a famílies, i es llogaran a un preu mitjà de 690 euros mensuals (8,87 €/ m2).

El Reglament dels preus assequibles del parc públic d’habitatge del Govern, que garanteix que els habitatges s’ofereixin a un lloguer almenys un 25% per sota del preu de mercat i que el seu cost suposi com a màxim el 30% dels ingressos de la llar, fixa que els preus de cadascun dels pisos serà variable en funció de la distància al centre del país. Així doncs, els habitatges del parc públic d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany seran lleugerament més cars que els situats en altres parròquies. A tall d’exemple, el preu mitjà d’un habitatge de 60 m2 oscil·larà entre els 468 euros a Canillo i els 625 euros a Andorra la Vella o a Escaldes-Engordany. El preu del metre quadrat de lloguer mensual oscil·larà entre els 7,80 euros de Canillo i els 10,42 euros d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Els preus de lloguer s’han fixat garantint el principi de sostenibilitat financera: el Govern ha fet una inversió total en el parc públic de 73 milions i assumirà un cost de manteniment i gestió amortitzables a 30 anys de 37 milions. Tenint en compte que la superfície total construïda serà de 27.000 m2, el cost mitjà correspon a 9,23€/m2, una xifra que s’ha agafat com a referència i a la qual s’ha aplicat un coeficient corrector ajustat a la distància al centre del país.

La norma estableix també que el preu màxim del lloguer assequible per a cadascun dels edificis que el Govern posarà a disposició dels ciutadans estigui un 25% per sota del preu de mercat. Els contractes facilitats pels comuns, registrats a la plataforma i signats el 2024, han permès establir en 16,6€/m2 el preu de mercat i, per tant, el preu assequible no podrà ser, en cap cas, superior a 12,45€/m2 (un 25% menys que el preu de mercat).

En cas que el 30% dels ingressos de la unitat familiar sigui superior al valor del preu assequible, la renda de lloguer s’incrementa fins a aquest import (amb el límit del preu de mercat minorat un 25%, és a dir, un màxim de 12,45 €/m2). Cal tenir en compte que la renda de lloguer a preu assequible és compatible amb l’obtenció d’un ajut per a l’habitatge, sempre que el valor del preu assequible corresponent superi el 30% dels ingressos de la llar adjudicatària.

Les dades del preu assequible per metre quadrat i per parròquia, així com el lloguer assequible mitjà d’un habitatge de 60 metres quadrats, segons la seva ubicació, són les següents: