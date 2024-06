Fixats els períodes hàbils i els plans per a la temporada 2024-2025 de caça

A l’esquerra, el ministre Guillem Casal, presidint la Comissió de Seguiment de la Caça (SFGA)

La Comissió de Seguiment de la Caça s’ha reunit per a fixar els períodes hàbils per a la temporada de caça 2024-2025. Així, s’ha establert que el període per a la caça menor queda fixat del diumenge 29 de setembre al diumenge 5 de gener de 2025, mentre que per a la caça del porc senglar, el període s’allarga fins al 30 de març de 2025.

De forma paral·lela, i tenint en compte els resultats obtinguts la temporada passada, s’ha acordat que la temporada de caça del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú s’iniciarà el mateix dia que comença el pla de caça de l’isard en terreny cinegètic comú (setmana de l’isard), és a dir, el dia 15 de setembre. L’objectiu d’aquest calendari és fomentar una millor aplicabilitat d’aquests plans.

La reunió ordinària, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha comptat amb la presència de representants de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra i de les associacions protectores dels animals. S’ha constatat una disminució de la població de muflons recomptats aquesta primavera, motiu pel qual s’ha adaptat a la baixa els plans de caça d’aquesta espècie. També s’ha establert que es procedirà a un recompte general de la població de muflons en tot el territori, simultani al recompte d’isards, previst pel mes de juliol. La voluntat d’aquesta iniciativa és adaptar al màxim el pla de caça a la població existent i intentar limitar els danys a les activitats agrícoles i ramaderes.

Entrant al detall del pla de caça del mufló, es manté l’establiment de dos plans de caça diferenciats en terreny cinegètic comú, un per a la zona est i oest, i un altre per a la unitat del centre d’Andorra. En aquest sentit, s’ha aprovat un pla de caça del mufló en la unitat de gestió oest de 105 femelles o corders i 105 mascles. Mentre que, el pla de caça de la unitat de gestió est queda fixat en 10 captures (5 femelles i 5 mascles), a l’espera dels recomptes pendents d’efectuar. Quant al pla de caça del mufló en la unitat centre d’Andorra, s’autoritzen 60 captures: 30 femelles en el període hàbil de caça d’hivern i 30 captures mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu, a l’espera dels recomptes pendents d’efectuar. Es destinaran un màxim de 6 captures a caçadors estrangers no residents.

Pel que fa al mufló en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany, s’ha considerat un pla de caça a 8 muflons (4 femelles i 4 mascles). A més, s’ha incrementat el pla de caça en el vedat de caça d’Enclar a 4 muflons mascles i el del vedat de caça de la vall de Ransol a 4 muflons mascles, amb l’objectiu de limitar l’expansió de la seva població en aquests vedats.

El pla de caça del cabirol en terreny cinegètic comú autoritza 100 captures de femella en el període hàbil de caça d’hivern i 100 captures de mascle en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu establerts. Per a millorar el resultat del pla de caça en les femelles de cabirol, s’ha decidit continuar aplicant el sistema de les captures suplementàries, atesa la millora obtinguda. En aquest sentit, els caçadors adjudicataris d’una llicència especial de caça hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, el carnet de caçador, el document que certifica l’entrega de l’anella i l’anella corresponent a la captura adjudicada.

El període per a sol·licitar la participació en els sortejos dels plans de caça del mufló o del cabirol i la llicència especial de caça de l’isard estarà obert entre l’1 de juliol i el 29 de juliol de 2024, ambdós dies inclosos. Tots els tràmits relacionats amb la caça es poden realitzar mitjançant les oficines del Servei de Tràmits del Govern o de forma telemàtica a través de www.e-tramits.ad. El detall concret dels períodes establerts es podrà consultar al BOPA.