Fitch Ratings destaca la política de diversificació del deute i referma la nota d’Andorra en BBB+

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha refermat el ràting d’Andorra en BBB+ i la perspectiva en estable. En la nota publicada per l’agència aquest divendres al vespre, els avaluadors han valorat positivament la tasca de diversificació del deute andorrà, així com el procés d’adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI).

L’agència qualificadora posa en relleu i valora de manera positiva les polítiques d’internacionalització i diversificació del deute que allargarà el venciment promig del deute. Aquesta diversificació també hauria de permetre incrementar la sostenibilitat del deute.

Els avaluadors internacionals també destaquen els avenços que s’han fet des del Principat per concloure aquest mateix any el procés d’adhesió a l’FMI. La pertinença a l’òrgan, consideren, oferirà no tan sols una xarxa de seguretat financera, sinó també millorarà la transparència i homologació de les dades estadístiques del país.

Finalment, Fitch Ratings destaca que la dependència del sector turístic, lligada amb possibles rebrots de la pandèmia de COVID-19, resultarà en una recessió econòmica el 2020. No obstant, l’agència opina que Andorra té la capacitat d’absorbir sense efectes negatius en la seva macroeconomia a llarg termini aquesta crisi que afecta a la gran majoria de països.