Fitch confirma el ràting d’Andbank en BBB

Fitch ha confirmat la qualificació creditícia a llarg termini BBB d’Andbank. L’agència ha revisat la perspectiva d’estable a negativa per l’entorn actual generat per la pandèmia del coronavirus destacant que Andbank disposa de marge per a sortir de la crisi amb les seves qualificacions intactes. Segons Fitch, “aquestes expectatives es fonamenten principalment en la seva diversificació de font d’ingressos, que és major que les dels seus competidors nacionals, i haurien de permetre-li resistir millor les pressions sobre els beneficis”.

Dins del grup de bancs nacionals, la firma fa referència al fet que Andbank és l’entitat més ben posicionada està tenint en compte la seva ràtio de morositat baixa (2,9 %) i la seva alta provisió de reserves sobre préstecs dubtosos (103 %).

L’agència de qualificació considera, a més, que la rendibilitat d’Andbank ha donat mostres de solidesa i es beneficia d’un elevat percentatge d’ingressos per comissions (el 61 % del resultat d’explotació el 2019).

Andbank va tancar 2019 amb un volum d’actius sota gestió de prop de 24.000 milions d’euros, un 9,6 % més respecte a l’any anterior. El benefici net del Grup va superar els 28 milions d’euros, la qual cosa va representar un increment d’un 3,6 %. Una de les claus del sòlid creixement d’Andbank continua sent la seva dimensió internacional, fruit d’una aposta iniciada l’any 2008 que fa que avui l’entitat estigui present a 11 països.