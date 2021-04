Fitch confirma el rating d’Andbank en BBB

Fitch Ràtings ha confirmat la qualificació creditícia a llarg termini d’Andbank en BBB, la qual cosa el posiciona per segon any consecutiu com el banc d’Andorra amb millor qualificació Fitch.

En el seu informe, l’agència, a més de destacar l’àmplia presència internacional del banc en el negoci de banca privada i la seva escala comercial -més gran que la dels seus competidors-, subratlla els sòlids beneficis d’explotació, la qualitat dels actius, la protecció oferta per les elevades provisions per a cobrir préstecs dubtosos, les garanties sobre els préstecs i la seva satisfactòria capitalització.

El Grup Andbank, que enguany celebra el seu 90 aniversari, va tancar l’any passat amb un benefici de 29,5 milions d’euros, un 5% més respecte a l’any anterior. L’evolució positiva del negoci als països en els quals opera, la signatura d’operacions corporatives i l’ampliació de la seva xarxa de centres de banca privada van ser les principals raons per les quals el banc va incrementar el seu volum d’actius sota gestió un 6% fins als 25.303 milions d’euros.

L’agència subratlla que la rendibilitat d’Andbank va donar mostres de fortalesa el 2020 i es va beneficiar dels resultats per comissions del negoci de banca privada, que constitueixen una font d’ingressos estable i recurrent. Fitch considera que Andbank està ben situat per a aprofitar la seva major escala i el creixement dels volums d’actius gestionats a nivell internacional.

Andbank ha estat una de les entitats més dinàmiques i actives en el sector de la banca privada al llarg del 2020. La seva estratègia de creixement internacional iniciada l’any 2008 ha estat una de les claus del seu èxit. En l’actualitat, Andbank és present en 12 països i al tancament de 2020 l’àrea internacional va representar el 84% del total d’actius gestionats.

Respecte a l’avaluació de la qualitat dels actius, l’informe fa referència a la ràtio d’actius problemàtics, que va descendir fins al 4,1% a la fi de 2020, enfront del 4,3% a la fi de 2019.

Per part seva, l’agència considera satisfactoris els coeficients de capital d’Andbank per al perfil de risc del banc. L’entitat va tancar 2020 amb un coeficient regulador de capital (ràtio CET1) segons Basilea III del 13,6% i l’agència considera que la capitalització derivada dels actius problemàtics no provisionats és gestionable (13% del capital CET1) i mitiga els riscos relacionats amb la seva base de recursos propis i la seva cartera de préstecs.

Així mateix, destaca la solidesa de les cobertures i el nivell de colateralització dels actius problemàtics subratllant d’aquesta manera, la protecció que ofereix Andbank atesa les seves “elevades provisions per a cobrir préstecs dubtosos i les garanties sobre els préstecs”.

En aquest sentit, la firma considera que Andbank compta amb una àmplia i estable base de dipòsits que permet finançar íntegrament la seva cartera de préstecs.

Al tancament de 2020, la ràtio de solvència TIER1 d’Andbank es va situar en un 16,02% consolidat, i un 27,91% a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR es va mantenir per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100% amb un 190,26%.