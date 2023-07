Fira del llibre: Més de 40 novetats editorials a Organyà

Cartell de la Fira del llibre d’Organyà (CCAU)

Organyà (Alt Urgell) viurà una autèntica marató de presentacions literàries el primer cap de setmana de setembre amb motiu de la 27a edició de la Fira del Llibre del Pirineu. Més de quaranta autors i autores seran a la vila de les Homilies per a presentar les obres que acaben de publicar. Totes les presentacions es faran en format d’entrevista amb la periodista Noemí Rodríguez. Estaran agrupades en cinc blocs, el primer dels quals començarà dissabte dia 2 a les 10.30 del matí i l’últim es clourà diumenge dia 3 a les 12 del migdia.

La immensa majoria dels llibres que es presentaran a Organyà tenen a veure, d’una manera o altra, amb el Pirineu. Gairebé tots els gèneres hi seran representats: assaig, narrativa, poesia, excursionisme, natura, juvenil i infantil. Entre els autors que han confirmat la seva assistència hi ha Pep Coll (La llarga migdiada de Deú), Iñaki Rubio (Pau de Gósol. Picasso al Pirineu), Manel Figuera (Cerdanya i Capcir. 50 indrets llegendaris) Steve Cracknell (Els Pirineus indòmits), Laura Casanovas (Les estrelles de Lilith), Montse Milan (Instants d’intempèrie), Joan Safont (L’estiu passat), Magda Gregori (Les nostres editores), Alan Ward (La vall dels andosins) o Joan Peruga i Txema Díaz-Torrent (Shanghai-Andorra).

L’espai firal ocuparà part del centre històric d’Organyà, amb el desplegament de prop de trenta estands d’editorials i llibreries del Pirineu, la resta de Catalunya, el Principat d’Andorra i el País Valencià. Il·lustradors i il·lustradores de llibres del Pirineu tindran també el seu propi espai expositiu. L’escenari principal estarà situat a la plaça de l’Església i n’hi haurà un altre al peu del carrer del Mig per als actes adreçats al públic familiar. A més a més, el carrer Major estarà ocupat tot el cap de setmana per la instal·lació interactiva Punt Lila Familiar, del grup La Tribu Juganera.

Les homilies modernes d’enguany seran pronunciades per l’escriptor i periodista Martí Gironell i pel paleògraf, filòleg i historiador Jesús Alturo. Com a novetat d’aquest any, les dues homilies seran interpretades paral·lelament amb el llenguatge de signes. Com a convidat especial, la Fira comptarà amb l’escriptor Josep Vallverdú, a qui la Institució de les Lletres Catalanes dedica l’any literari amb motiu del seu 100è aniversari. Un altre dels protagonistes serà el nou gegant Quimet, inspirat en Joaquim Miret i Sans, descobridor de les Homilies d’Organyà, que participarà per primera vegada a la Fira.

Altres actes destacats seran la Carrerada de Llibres, que consisteix en una lectura simultània de centenars de persones a peu de la travessia urbana de la carretera C-14; el lliurament dels Premis Literaris Homilies d’Organyà; les lectures dramatitzades i la visita literària a l’Organyà històric, amb el grup Terra Escrita; i l’actuació de carrer de l’actor Ivan Caro. L’aportació musical anirà a càrrec dels duets La Sonsoni i Daura i de Roger Mas, que, amb El Viatge, farà el concert de cloenda de la fira. Tots els actes de la fira seran retransmesos en directe via streaming.