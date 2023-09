Fira Arç sobre fruits i herbes oblidades de Catalunya, a Prullans

Cartell de la fira Arç de Prullans

Prullans organitza aquest divendres i dissabte, 22 i 23 de setembre, la seva Fira Arç. Tal com exposa el seu lema, l’objectiu principal del certamen és promocionar i donar a conèixer els “fruits i herbes oblidades de Catalunya”, amb especial atenció als que són propis de Cerdanya i de la resta del Pirineu.

El programa s’obrirà divendres, al Cerdanya Ecoresort, amb una Jornada Tècnica sobre “usos i valorització de les plantes aromàtiques i herbes del Pirineu”, a càrrec de la xarxa RuralCat de la Generalitat. L’activitat es farà de les 5 a les 8 de la tarda. I tot seguit, a les 9 del vespre, començarà un sopar col·loqui temàtic elaborat amb fruits i herbes oblidades. El preu és de 29,50 euros i la reserva es pot fer a través del Cerdanya Ecoresort.

La jornada principal de la Fira Arç serà dissabte, a l’edifici municipal de Sant Esteve. Al llarg del matí (10.00-14.00 h) i la tarda (16.00-20.00 h) hi haurà parades de venda de producte alimentaris, cosmètica, llibres i licors, entre altres, juntament amb una exposició de plantes i fruits oblidats.

Paral·lelament, s’oferirà diverses activitats relacionades amb aquesta matèria. A les 9 del matí, a l’Ecoresort, començarà una sortida guiada per a conèixer els usos i tradicions dels arbres de l’entorn de Prullans, amb Àngel Boada (Taigà), oferta pel Parc Natural Cadí-Moixeró. A 2/4 d’11, es presentarà el conte ‘El tresor de la princesa Moctezuma’, de Marta Contreras i Marta Planas i editat per Salòria. A les 11, es projectarà el documental ‘Aleshores pense que la terra és morta’, de Florence Lazar, ofert pel Col·lectiu Eixarcolant. Al migdia (12.30 h) hi haurà una degustació de xampanyet de saüc casolà, d’Àngel Boada.

Pel que fa a dissabte a la tarda, a les 16 h començarà un taller d’ungüents antiinflamatoris en calent a base de plantes de la zona, a càrrec d’Olga Domingo. A les 5 s’oferirà el contacontes ‘El camí de la ploma màgica’, a càrrec ‘d’Icí et d’allà, association culturelle’ i en col·laboració amb el Col·lectiu Eixarcolant. I finalment, de les 6 a les 8 de la tarda es podrà participar en el taller de fermentats ‘Kombutxa des de zero’, amb Pilar Urbano. Es pot demanar més informació de les activitats al correu fruitsoblidats@gmail.com.