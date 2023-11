Fins sempre Antoni Martí Petit

Roser Rodríguez Jerez

La trista notícia de la mort d’Antoni Martí Petit, em va fer un sotrac al cor, en saber la seva pèrdua. Vull dedicar aquestes petites paraules a sa mare, esposa, fills i amics, en aquest difícil moment: Ha estat un pilar fonamental del nostre país i, el seu, pel seu compromís i honorable trajectòria. Una persona, senzilla, humil, honest, frontal, compromesa i disposada a ajudar tothom. Vull recordar aquestes coses simples, però, que en aquests moments tenen un gran significat per a mi.

La seva actitud era com la de qualsevol persona, quan era hora de riure, reia, i també s’enfadava alguna que altra vegada, però, destacava per la seva generositat i per les seves paraules sempre orientadores. Antoni Martí es va guanyar el respecte de tots, per saber compartir la saviesa que va anar adquirint amb els anys i per la seva bondat.

Els qui el vam conèixer i compartir moments de la seva vida, sabem de la seva qualitat humana i la seva capacitat per a fomentar la unió i el treball en equip. Era una d’aquelles persones a les que no agrada destacar ni sobresortir, però, la veritat és que la seva absència es notarà, i molt! Realment, l’estranyarem.

El meu condol als seus familiars.

Aquí els deixo un poema que vaig llegir fa molt i que vull compartir amb tothom.





RECORDAR-ME

Podeu plorar perquè me n’anà, o podeu, somriure perquè he viscut.

Podeu tancar els ulls i pregar perquè torni o podeu obrir-los i veure tot el que ha deixat.

El vostre cor pot estar buit, perquè no el podeu veure o pot estar ple de l’amor que vau compartir.

Podeu plorar, tancar la vostra ment, sentir el buit i donar l’esquena, o podeu fer el que a mi m’agradaria: somriure, obrir els ulls, estimar i seguir.