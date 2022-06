Fins al 3 de juliol encara hi ha l’oportunitat de veure la mostra “Històries per viure”

Fins al 3 de juliol i de forma gratuïta encara es pot visitar al Museu Carmen Thyssen Andorra “Històries per viure”. Aquesta és una exposició fotogràfica que mostra l’experiència de la donació i el trasplantament d’òrgans des d’un punt de vista íntim i personal.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial dels Pacients Trasplantats, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra, ATIDA i el Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra, COIA, van voler patrocinar la mostra “Històries per viure”. L’exposició reuneix 11 fotografies de Chiqui Novis, fotògrafa i infermera del SAAS.

Les 11 imatges que conformen la mostra conviden a reflexionar al voltant del gest generós de la donació i l’oportunitat de vida. Per fer-ho, el projecte ha comptat amb la col·laboració altruista de la mateixa artista, la qual ja ha utilitzat anteriorment la fotografia com a mitjà d’expressió en temes relacionats amb la salut, així com de persones d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat de donants vius o de donants i les seves famílies en les seves darreres voluntats.

Aquest és el cas de la Céline De Barros que amb només 27 anys ha rebut tres trasplantaments de ronyó i un de fetge. Protagonista del cartell de l’exposició, la Céline no ha dubtat en participar d’un projecte que busca generar esperança entre altres malalts i les seves famílies: “espero que mostrar la meva cicatriu serveixi perquè altres persones visquin el procés del trasplantament d’una manera més natural”, ha manifestat orgullosa De Barros la qual ha afegit que l’exposició, per a ella, ha representat un canvi d’actitud personal molt positiu.