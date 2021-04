Fins a sis detencions per agressions en l’àmbit domèstic

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 20 persones durant aquesta darrera setmana (del 5 a l’11 d’abril del 2021). Sis detencions van ser per agressions en l’àmbit domèstic, 11 per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i altres tres per altres delictes.

El 05/04/2021 a les 01:13 hores a Escaldes-Engordany, dos homes de 32 i 36 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents de policia són requerits en un domicili particular per una baralla entre germans. Sobre lloc, es determina que arran d’una problemàtica familiar, s’ha originat una forta discussió, que posteriorment ha derivat en una agressió mútua entre els interessats.

El 05/04/2021 a les 23:00 hores a Andorra la Vella, una dona i un home de 31 i 41 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Detenció dels interessats arran d’una discussió de parella que deriva en una agressió mútua.

El 06/04/2021 a les 18:25 hores a Andorra la Vella, un home de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida per una discussió de parella a la via pública que deriva en una agressió per part del detingut envers l’altra part.

El 10/04/2021 a les 03:05 hores a Escaldes-Engordany, un home de 27 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic i, contra la funció pública -resistència i desobediència a agents de l’autoritat-. La policia va ser requerida a les 02:40 hores en un domicili particular per quan s’ha produït una discussió entre un home i una dona que deriva en una agressió per part del detingut envers l’altra part. Sobre el lloc, l’home havia marxat minuts abans de l’arribada dels agents. L’interessat, ex-parella de la víctima, que té una ordenança penal vigent de prohibició d’entrar en contacte amb aquesta, és controlat posteriorment. No es mostra gens col·laborador i fa cas omís a les indicacions dels agents, oferint una forta resistència en el moment de la seva detenció.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 05/04/2021 a les 11:50 hores a la Massana, un turista de 36 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva -conducció temerària i refús a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia-, i contra la funció pública -desobediència greu a l’autoritat-. La Policia va ser requerida per agents de circulació de la vila, per quan el conductor d’un turisme amb matrícula estrangera s’ha donat a l’escàpol al moment de voler controlar-lo. Es localitza i s’identifica el vehicle, fent cas omís el seu conductor a les indicacions dels agents per deturar la seva marxa, iniciant-se una persecució. Durant aquesta, l’interessat manifesta una conducció de caràcter temerari, envaint en varies ocasions el carril contrari de circulació, i posa en perill la resta d’usuaris de la via. Finalment, es controlat a l’interior de l’aparcament d’un hotel on pretenia amagar-se, i es procedeix a la seva detenció.

El 05/04/2021 a les 18:46 hores, una dona de 28 anys, amb una taxa de 1’23 g/l., control.

El 06/04/2021 a les 15:30 hores, un home de 34 anys, amb una taxa de 0’88 g/l., campanya alcoholèmia.

El 07/04/2021 a les 00:49 hores, un turista de 35 anys, amb una taxa de 0’84 g/l., campanya alcoholèmia.

El 08/04/2021 a les 03:09 hores, un home de 20 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., control.

El 08/04/2021 a les 04:20 hores, un home de 18 anys, amb una taxa de 2’16 g/l., endemés de donar positiu a la prova de control de tòxics salivar i estar en possessió d’1,7 grams de producte estupefaents marihuana, accident danys.

El 08/04/2021 a les 19:26 hores, un home de 36 anys, amb una taxa de 1’58 g/l., control.

El 10/04/2021 a les 16:24 hores, un home de 32 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., campanya alcoholèmia.

El 10/04/2021 a les 18:45 hores, un home de 57 anys, amb una taxa de 1’40 g/l., accident danys.

El 11/04/2021 a les 02:49 hores, un home de 34 anys, amb una taxa de 1’26 g/l., campanya alcoholèmia.

El 11/04/2021 a les 04:00 hores, un turista de 22 anys, amb una taxa de 1’45 g/l., control.

Detencions per altres delictes

El 09/04/2021 a les 01:48 hores a Escaldes-Engordany, un turista de 50 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència-, i contra la llibertat -amenaces-. La policia és requerida per una baralla en un establiment hoteler. Al lloc, es tracta d’una discussió entre dos homes. En explicar al detingut el procediment a seguir per efectuar una reclamació envers l’altre implicat, fa cas omís de les indicacions dels agents i profereix amenaces de mort envers l’altra part.

El 10/04/2021 a les 00:26 hores a Andorra la Vella, un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 11/04/2021 a les 00:40 hores a Andorra la Vella, una dona de 19 anys, com a presumpta autora dels delictes contra l’honor -injuries-, i contra la funció pública -resistència i desobediència-. La interessada, que es desplaça caminant per la via pública, increpa i profereix injúries contra els agents de Policia en veure aquests efectuar una parada de controls de vehicles. En controlar-la, reacciona de forma desproporcionada, fent cas omís a les indicacions dels agents i, oposa una forta resistència en el moment de la seva detenció.