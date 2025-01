Fins a Reis s’espera una ocupació hotelera del 90%

Una habitació d’hotel (Pexels/arxiu)

Els hotels estaran al 90% d’ocupació fins al dia de Reis després d’uns primers dies de Nadal al voltant del 70%. La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) informa que és una xifra lleugerament més alta que l’any passat i que si no hi ha sorpreses, la majoria dels visitants venen de zones properes com Catalunya i el sud de França.

L’ocupació hotelera serà del 90% entre el 27 de desembre i el 5 de gener. Uns registres que, des de la principal patronal del sector, no es veuen agosarats ja que ara tenen confirmades xifres de més del 86%. Aquesta dada és similar a l’ocupació que hi va haver els mateixos dies de la temporada anterior.

Segons s’assegura des de la Unió Hotelera els visitants continuen sent, sobretot, de Catalunya i en menor mesura del sud de França. Un dels motius pels quals creuen que tindran uns millors resultats és que el dia de Reis és dilluns i, per tant, és més fàcil fer pont.

Pel que fa als dies centrals del Nadal l’ocupació ha estat del 71,5%, una mica més elevada que l’any passat.

Des de l’associació d’agències de viatges s’ha afirmat que acostumen a treballar amb grups que venen al país i, per aquestes dates, no és habitual que vinguin. Tot i això, diuen que estan treballant bé.