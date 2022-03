Fins a 611.000 turistes entren al país al febrer

Al llarg del mes de febrer han entrat al país un total de 611.365 visitants, dels quals 266.196 han estat excursionistes (43,5%) i 345.169 turistes (56,5%). Segons publica aquest dilluns el departament d’Estadística, respecte del febrer de l’any passat el nombre de visitants ha augmentat en un 346,4%. El nombre de turistes s’incrementa excepcionalment amb un +437,7%, mentre que el d’excursionistes presenta un augment d’un 265,9%.

En comparació a les dades del mes de febrer de l’any 2021, aquest increment està influenciat per l’entrada de visitants d’altres nacionalitats (+592%), els quals presenten un augment tant dels turistes com dels excursionistes amb un +659,8% i un 208,8%, seguits pels visitants espanyols i dels francesos amb un augment d’un 346,1% i un 287,4% respectivament.

En termes acumulats dels darrers dotze mesos, els visitants presenten un augment d’un 52,5% en relació amb el mateix període de l’any passat. Tant els turistes com els excursionistes presenten un increment d’un 106,3% i d’un 29,6% respectivament. Per país de residència, els visitants d’altres procedències augmenten un 156%, seguit dels visitants espanyols i dels francesos, que augmenten un 79,9% i un 20,4% respectivament.

Considerant el nombre de dies per visitant (la suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana), presenten un increment al febrer, passant d’una variació en termes acumulats del 319% al 405%. Finalment, des d’Estadística es destaca que aquest mes de febrer del 2022 ha presentat una recuperació important tant dels turistes com dels excursionistes.

Més de 309.000 vehicles al febrer

D’altra banda, el departament d’Estadística també assenyala que el nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de febrer han estat 309.807, xifra que suposa una variació percentual positiva respecte del mes de febrer de l’any anterior del 111,4%.

Els turismes procedents d’Espanya han tingut una variació percentual positiva del 72,7%, mentre que pels procedents de França la variació ha estat d’un 270,8%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 78% per la frontera hispanoandorrana. Quant a la francoandorrana, la variació ha estat positiva en un 182,4%.

De gener a febrer del 2022, i respecte del mateix període del 2021, s’ha produït un increment del 98,8% en el nombre de vehicles, amb un increment del 101,7% dels procedents d’Espanya i un 92,9% dels procedents de França.

Finalment, el nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos han estat 3.591.295, fet que representa una variació del 42,4% respecte del mateix període anterior, en què van entrar 2.524.750 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 863.218 unitats, un 53,1% respecte del mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 22,5% (203.327 unitats).